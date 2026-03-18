Las redes sociales impactan en el bienestar de los jóvenes, según un informe «Mundial de la Felicidad de 2026»

Un nuevo informe señala que el uso intensivo de redes sociales disminuye el bienestar de los jóvenes, especialmente en países angloparlantes. Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo.

El reciente Informe Mundial de la Felicidad de 2026, publicado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, revela que el uso excesivo de redes sociales está asociado a un notable descenso en el bienestar de los jóvenes. Este fenómeno es especialmente alarmante entre las adolescentes en naciones angloparlantes y en Europa occidental.

En su novena edición, el informe también confirma que Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, seguido por otras naciones nórdicas como Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, que ocupan los primeros diez puestos.

Se destaca que las calificaciones de vida entre los jóvenes menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han disminuido significativamente en la última década. El informe sugiere que las largas horas dedicadas a las redes sociales son un factor clave en esta tendencia.

Costa Rica asciende al cuarto puesto

Este año, Costa Rica ha escalado al cuarto lugar en el ranking, tras haber comenzado en el puesto 23 en 2023. El informe atribuye este avance a la mejora en el bienestar social y los vínculos familiares.

El profesor Jan-Emmanuel De Neve, director del Wellbeing Research Centre, señaló: «Creemos que se debe a la calidad de su vida social y a la estabilidad de la que disfrutan actualmente».

Además, el informe resalta que la permanencia constante de los países nórdicos en la cima se debe a una combinación de riqueza, distribución equitativa y un Estado de bienestar sólido, que protege a la población de crisis económicas y promueve una vida saludable.

En contraste, naciones en conflicto como Afganistán, que vuelve a ser el país más infeliz, junto a Sierra Leona y Malawi, se sitúan al final de la clasificación.

Las adolescentes enfrentan mayores riesgos

El informe indica que las adolescentes son las más afectadas por el uso intensivo de redes sociales. Aquellas que pasan más de cinco horas al día en estas plataformas reportan una menor satisfacción con su vida en comparación con sus pares que las utilizan menos.

Los investigadores advierten que los jóvenes que utilizan redes sociales menos de una hora al día tienen los niveles más altos de bienestar, superando incluso a quienes no las utilizan en absoluto. Sin embargo, se estima que los adolescentes pasan alrededor de 2,5 horas diarias en redes sociales.

El profesor De Neve comentó: «Está claro que deberíamos buscar, en la medida de lo posible, volver a poner lo ‘social’ en las redes sociales».

La influencia de los algoritmos y los feeds

Se identificó que los feeds impulsados por algoritmos y la influencia de los creadores de contenido son responsables de este deterioro en el bienestar. Las plataformas que fomentan comparaciones sociales son las más problemáticas, a diferencia de aquellas que facilitan la comunicación.

La clasificación de 2026 marca el segundo año consecutivo en que no hay países angloparlantes entre los diez primeros, con Estados Unidos en el puesto 23, Canadá en el 25 y Reino Unido en el 29. El informe se publica en un contexto donde varios países están considerando prohibir el uso de redes sociales por parte de menores.