Las Pymes avisan: Un 20% piensa en cerrar y se perderían 700.000 empleos

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), difundió este domingo (7/6) una encuesta sobre 1100 empresas donde detectó que las ventas minoristas en mayo cayeron más del 50% anual.

En esa línea, el Secretario de Prensa de la entidad Pedro Casales, agregó este lunes (8/6) que un “20% de las Pymes están pensando en cerrar”, lo que podría traducirse en la pérdida de hasta “700.000 puestos de trabajo”.

La última encuesta realizada la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), conocida este domingo (7/6) alertó que en mayo hubo una caída del 50% promedio interanual en el nivel de venta de las Pymes en cantidades como consecuencia de las restricciones por la pandemia del Coronavirus y la caída del consumo que trajo aparejada la menor actividad económica.

En un comunicado, la entidad informó que “sólo un 12% de los comercios relevados pudo escapar de las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza mientras que el resto tuvieron derrumbes de hasta 100%”.

“Hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo”, ilustró en el informe CAME.

Según la encuesta realizada a unas 1100 empresas, “los ramos con menos caídas fueron Alimentos y Bebidas (-14,8%), Farmacias (-12,9%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-35,5%). Los tres sectores, que fueron esenciales desde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio”.

En tanto, los rubros de mayor desplome fueron Relojerías, Joyerías y bijouterie (-75,6%), Indumentaria (-77,5%) y Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-73,2%).

CAME puntualizó que “en mayo, nuevamente hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena. Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos. Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus”.

El relevamiento de la CAME se basó en 1.100 comercio de todo el país, de acuerdo con una medición realizada entre el 1 y el 6 de junio.

En declaraciones a FM Milenium este lunes 8/6, el Secretario de Prensa de la entidad Pedro Casales, agregó que “sólo un 12% de los 1100 comercios que relevamos pudieron tener alzas, el resto tuvieron todas bajas, algunas importantes como en indumentaria del 74%; mueblería y decoración del -73% y calzado 66%”.

“A pesar de que se están abriendo comercios, el consumo se amesetó en niveles bajísimos, porque la gente retrajo las compras”, advirtió sobre el escenario poscuarentena.

“Hay mucha clase media profesional e independiente, gente que hace changas y autónomos que tuvieron caídas enormes de su actividad y, además, hay mucha menos gente circulando, eso hace que el consumo sea bajísimo”, agregó.

Consultado sobre cuándo podrían remontar su actividad las Pymes, Casales alertó que hay muchas “empresas descapitalizadas” y eso demorará la recuperación de la actividad.

De acuerdo con las datos de la encuesta de CAME, el Secretario de Prensa de la entidad consideró que “hasta fin de año no vamos a volver a tener una normalidad con un nivel de consumo que no sabremos si será igual o inferior al de antes, todos los cálculos hablan que la economía puede caer 10 puntos de PBI”.

“Hay una realidad que no se plasma en números reales porque la justicia comercial está suspendida y no hay presentaciones de quiebras, pero si se abriera y no hay una regulación tipo REP, veríamos una cantidad importante” de Pymes que cerrarán, abundó Casales.

El representante de la Cámara informó también que “en marzo el 9% de las Pymes industriales pensaban en cerrar y en abril ese número aumentó al 20%. Fecoba, habla de 20% de comercios que podrían cerrar definitivamente”.

Con esos porcentajes, según Casales, habría “700.000 puestos de trabajo menos”.

En tanto, el Secretario de Prensa recordó que desde CAME están pidiendo “asistencia para pagar el medio aguinaldo porque muchas pymes no podrán hacer frente a esa erogación”.

“Muy pocas piensan en pagar el aguinaldo, muchas siguen con dificultades para pagar los sueldos, no sólo de mayo, sino que tienen sueldos atrasados para atrás” concluyó.

(Urgente24)