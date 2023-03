¿Las películas son cada vez más largas o cada vez prestamos menos atención?

Parece más difícil que antes el sentarse dos horas a ver algo. El director de cine Gustavo Postiglione opinó en Cadena 3 Rosario sobre las tendencias más actuales de consumo de filmes y series.

Daría la sensación de que ver una película en cines, hoy en día, luce para muchos como una hazaña de resistencia. Muchas películas taquilleras y populares, por ejemplo, las sagas de superhéroes, pusieron a prueba esa capacidad de atención del público y se abrió el debate.

“Las películas duran lo que duran, hay un estándar de películas de diversión que de alguna forma tiene que ver con los consumos, los largometrajes en los cines duran entre una hora y media y dos horas, eso es el histórico, hay más cortas y más largas”, dijo el cineasta Gustavo Postiglione a Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Formatos. “La TV, de alguna forma, había replicado el sistema. Quizás tiene otro mecanismo, históricamente, de acuerdo al formato televisivo, se pautan en el horario de televisión cortes publicitarios y eso a veces varía en función del formato. De todas maneras, en el cine, en general, un largometraje para el que se paga entrada o una plataforma, tiene esa duración”.

Influjo efímero. “Hoy las películas de superhéroes de Marvel duran en promedio 3 horas. Hay otras que duran menos, la gente soporta menos; creo que lo que hay es un consumo muy grande que tiende a ser corto, videos donde se tiende a reducir el tiempo de atención porque la gente mira el dispositivo móvil”.

Potencia ritual. “Los discos ahora se escuchan fragmentados, es como eso, tiene que ver. No sé si es una ofensa, las películas están hechas para que uno las vea desde que empiezan hasta que terminan, distinto una serie que va por capítulos. A mí no me gusta, es imposible que no la vea de corrido porque hay cuestiones de la progresión que se van desarrollando: la trama, los actores. A veces, uno no lo puede evitar, me pasa: quiero ver una película y, quizás, en un momento uno pone una pausa, un café, sonó el teléfono y atendés, o para ir al baño. En el cine todos decidimos ir a ver algo en el mismo momento al mismo lugar, esa comunión casi religiosa no tiene ningún tipo de comparación”.

Resabio de la pandemia. “La pandemia hizo acelerar cosas que se estaban produciendo. El consumo masivo de películas en plataformas digitales es algo que ya estaba, pero la pandemia alejó gente de las salas. A diferencia de la música que, si tenés al artista arriba del escenario no es lo mismo que ver por streaming; en una película, con matices, la pantalla sigue siendo pantalla”.

Totalitarismo conceptual. “Como director de esta parte del mundo, lo que está pasando es que se está unificando la mirada. La gente que va al cine o mira plataformas trata de ver una serie de producciones que se parecen mucho entre sí. Vas y te sentás a ver algo y lo que ves es parecido a otra cosa que viste o vas a ver. Buscás lo mismo, hay como una especie de educación de la mirada y, para quien produce, aunque no queramos, nos incitan a que produzcamos lo que quieren las plataformas, eso limita nuestra capacidad de mirar y de hacer, y es un problema”.

(Cadena3)