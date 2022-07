Las Leonas no pudieron ante Países Bajos y son subcampeonas

El seleccionado nacional cayó por 3-1 en el Estadio Olímpico de Terrassa de Cataluña. Los goles de las vencedoras: Verschoor, Matla y Albers. Gorzelany descontó para el conjunto Albiceleste.

El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, perdió este domingo 3-1 ante Países Bajos en la final del Mundial España-Países Bajos 2022, derrota que truncó su ilusión de ganar el tercer título ecuménico y significó el último partido de la histórica arquera, Belén Succi.

Maria Verschoor (PT16m), Frédérique Matla (PT 23m) y Felice Albers (ST 5m) convirtieron para el seleccionado número uno del ránking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), mientras que Agustina Gorzelany (ST 15m) descontó para Las Leonas en el estadio Olímpico de Terrassa, España.

Países Bajos logró su tercer título consecutivo para su novena estrella y ganó el tercer campeonato de los últimos cuatro que disputó.

Las Leonas alcanzaron su cuarto subcampeonato y volvieron al podio, algo que no ocurría desde La Haya 2014, cuando finalizaron terceras.

El inicio del partido resultó auspicioso para Las Leonas porque consiguió dos córners cortos. Tanto Victoria Granatto como Agustina Gorzelany dispusieron de situaciones para abrir el marcador en cada ejecución.

One last dance for the legendary @BelenSucci

Look at what this moment means to her

— Watch.Hockey (@watchdothockey) July 17, 2022