Las Leonas le ganaron a Inglaterra y son semifinalistas del Mundial

El único gol del partido llegó recién en el último cuarto, cuando Victoria Granatto puso a Las Leonas al frente por 1 a 0.

El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino venció este miércoles a Inglaterra por 1-0 en el Estadio Olímpico de Terrassa y se clasificó a las semifinales del XV Mundial que se está desarrollando en España y Países Bajos.

La delantera Victoria Granatto marcó el gol del triunfo al minuto del último cuarto de un partido parejo, con desenlace feliz para el equipo argentino.

Las dirigidas por Fernando Ferrara enfrentarán en semifinales a Alemania, que en cuartos de final superó a Nueva Zelanda (1-0). El partido se jugará el próximo sábado 16 de julio en Terrassa a las 18.30, hora argentina.

Las Leonas, que cerraron el grupo C primeras e invictas con tres triunfos, apelaron a la paciencia para doblegar a Inglaterra.

El choque en Terrassa no era para nada sencillo para la Argentina, más allá del antecedente favorable: derrotaron a Inglaterra (5-2) las dos veces que jugaron este año por la FIH Pro League, en febrero, en las instalaciones del Cenard.

Inglaterra, bronce olímpico en Tokio 2020, finalizó segundo en el Grupo B y avanzó a cuartos tras golear a Corea del Sur (5-0) en el repechaje de octavos. Además, en su plantel contaba con cinco jugadoras que ganaron la medalla de oro en los Juegos Río de Janeiro 2016.

El seleccionado inglés, número 5 del ránking mundial de hockey, adoptó una postura defensiva para tapar espacios. Esa estrategia aisló del juego a jugadoras clave como María José Granatto y Agustina Albertario, quien cumplió su partido 200 en el ámbito internacional.

Argentina intentó siempre. Buscó de una forma y otra hasta que encontró el gol en el momento justo. Un desborde de Sofía Toccalino por el sector derecho y el correcto pase atrás para Rocío Sánchez Moccia, fue la llave para la apertura del marcador.

La férrea defensa inglesa no pudo descifrar el movimiento de Toccalino, quien habilitó a Sánchez Moccia para un remate cruzado y fuerte. Granatto apareció en el trayecto de la pelota, la desvió y sorprendió a la arquera inglesa Hinch Maddie.

Las argentinas gritaron el gol con alma y vida. Una muestra clara de desahogo para un compromiso difícil en la tarde soleada de Terrassa.

La paridad sólo le permitió un córner corto a la Argentina, minutos después del único gol. Por su parte, Inglaterra dispuso del suyo en el tramo final del partido que motivó la atajada de la histórica arquera Belén Succi, en su último torneo con la casaca “albiceleste”.

Succi se vistió de heroína con otra tapada clave en los segundos finales, en lo que pudo haber sido el empate de las inglesas, quienes pidieron revisar la jugada. El suspenso sobrevoló en Terrassa por unos minutos hasta la resolución final que dejó todo tal cual estaba.

