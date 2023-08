Las fotos de Luis Ventura, minutos antes de entrar al quirófano y en medio de su recuperación: “No me morí”

El periodista recurrió a las redes para compartir con sus seguidores cómo vivió las instancias previas y posteriores a operarse.

Luego de la preocupación que despertó su salud, Luis Ventura rompió el silencio sobre las intervenciones quirúrgicas a las que debía someterse. Y fiel usuario a las redes sociales, el periodista compartió con sus seguidores los minutos previos y posteriores a su operación.

“En La Trinidad, a punto del cuchillo. gracias a todos por tanto cariño”, fue el primer posteo que subió el conductor de Secretos Verdaderos en su cuenta personal de Instagram junto a una foto desde el hospital.

Horas más tarde, llevó tranquilidad al público y sus seres queridos: “Listo, a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, ni volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó y me monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad. Y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Karina Mazzocco”, agregó el panelista de A la tarde.

“Pasó el florista de los famosos, Roberto, me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer. Pero el amor es más fuerte. Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño”, continuó. Y cerró, a corazón abierto: “Siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos. ¡Los quiero y voy por máaaas!”.

Tremenda confesión al aire de Luis Ventura sobre Jorge Rial

Lo que comenzó como una consolidada amistad y una sociedad para trabajar en conjunto en muchos proyectos entre Luis Ventura y Jorge Rial, terminó en una pelea que parece no tener vuelta atrás.

Ahora, invitado a LAM, Ventura sorprendió al dar a conocer un desconocido dato sobre el disparador que le puso fin al buen vinculo, cuando Rial decide que –quien era su panelista en Intrusos- dé un paso al costado en el momento que reveló que Fabiana Liuzzi estaba embarazada de su hijo, Antoñito.

“¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”.

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, lanzó el periodista sin filtro, al aire.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó, con vehemencia.

En ese momento, tras escucharlo, Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito en sus vacaciones- quiso saber si ese conflicto tuvo que ver con Estelita Ventura –su por entonces esposa- y sus hijos al conocer esta noticia. A lo que Luis cerró, sin vueltas: “No, otra problemática. Esto es mío. Yo digo esto por primera vez y lo cuento para que empiecen a entender”.

