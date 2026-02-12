Las Comadres iniciaron su festejo en la Legislatura

La Legislatura de Jujuy abrió sus puertas a los festejos por el “Jueves de Comadres”, tradicional celebración que marca el inicio del Carnaval 2026 en la provincia. La actividad, organizada por la Asociación del Personal Legislativo (APL Jujuy), se realizó en el hall central del edificio y reunió a autoridades, legisladoras y trabajadoras de la institución.

El secretario parlamentario Martín Luque, en representación del vicegobernador Alberto Bernis, dio la bienvenida a las copleras de toda la provincia, destacó la apertura de la Legislatura a las expresiones culturales jujeñas y expresó el acompañamiento institucional a la celebración.

Participaron de la actividad la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani; las legisladoras Patricia Ríos, Agustina Guzmán y Noemí Isasmendi; además de personal legislativo. Durante la jornada, las distintas cuadrillas de copleras interpretaron piezas tradicionales que acompañaron la celebración.

Posteriormente, en el Salón Marcos Paz, la Asociación del Personal Legislativo (APL Jujuy) ofreció un agasajo y brindis destinado a las trabajadoras de la institución y a las copleras invitadas.

En ese marco, la diputada Patricia Ríos manifestó que el Carnaval constituye no solo una expresión de alegría, sino también “la consolidación de nuestra cultura”, profundamente arraigada en la vida social de los jujeños. Destacó el valor simbólico de la figura de la comadre como vínculo de confianza y acompañamiento entre mujeres, y señaló que estas celebraciones contribuyen al posicionamiento de Jujuy como destino turístico, favoreciendo el desarrollo productivo provincial. Finalmente, convocó a vivir las festividades con responsabilidad.

Por su parte, la dirigente Alicia Mamani expresó que el Día de Comadres representa para las mujeres el inicio formal del Carnaval y reviste especial importancia para la preservación de la cultura provincial. Remarcó que el carnaval “es parte de nuestra cultura jujeña”, subrayó la necesidad de revalorizar expresiones tradicionales como la copla y agradeció a las autoridades de la Cámara por facilitar la realización de la actividad en el ámbito legislativo, extendiendo un saludo a todas las empleadas legislativas en su día.