Las 12 frases de Meghan Markle y el príncipe Harry que más molestarán a la corona británica

La entrevista que le brindaron a Oprah Winfrey fue calificada de explosiva.

Directos, sin pelos en la lengua y dejando mucha tela para cortar. El príncipe Harry y Meghan Markle se despacharon como quisieron contra la corona británica en una entrevista que les hizo la conductora Oprah Winfrey.

¿Cuáles fueron las frases que pueden traer repercusiones dentro de la familia Windsor?

“El primer miembro de la familia real de color no recibió un título”

Markle aseguró que su hijo Archie fue discriminado. “En los últimos meses de mi embarazo me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a dar el título de Príncipe no le daban seguridad. Nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, necesitaba estar seguro. El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”, reveló.

Oprah, entonces, le preguntó si este trato hacia Archie era por una cuestión racial. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también se hablaba sobre cuán oscura sería su piel”, reveló. En ese sentido, prefirió no revelar quién estaba preocupado por esa cuestión: “Sería muy dañino para ellos”.

“Creía que me iban a proteger”

En otro fragmento de la entrevista, la conductora quiso saber si la pareja se arrepentía de algo en todo este tiempo. Mientras Harry respondió que no, Meghan dijo que sí: “Creí que La Firma me iba a proteger”.

“No nos podíamos quedar callados”

“No planeé decir nada shockeante”, le comentó Meghan a Oprah, que le preguntó cómo creía que iban a ser tomadas sus declaraciones por la corona.

“No voy a vivir asustada, no sé cómo podían esperar que después de todo este tiempo nosotros nos quedáramos callados mientras La Firma (en referencia a la Familia) sigue diciendo mentiras que nos involucran. Es realmente liberador tener el derecho y el privilegio, en cierto modo, de decir: ‘Sí, estoy preparada para hablar’”.

“Me silenciaron”

El reportaje es solo comparable con la relevancia que obtuvo Diana de Gales cuando habló con la BBC en 1995 de sus problemas maritales y sus conflictos personales. “¿Estuviste en silencio o te silenciaron?”, le preguntó la conductora. “La segunda”, reconoció Markle.

“La monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros”

La duquesa fue dura con los Windsor. “No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros y corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se perdió bastante”, lanzó.

“Simplemente no quería vivir más”

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando contó que llegó a pensar en suicidarse. Dijo que sus meses como parte de la monarquía eran “casi invivibles” y sentenció: “Simplemente no quería vivir más”.

“No hice llorar a Kate sino que fue todo lo contrario”

La esposa de Harry confirmó un trascendido que dio vueltas por todos lados sobre una discusión con Kate Middleton. Además de reconocer que existió un entredicho entre ambas, sin dar muchas precisiones del episodio, reveló que su concuñada la hizo llorar.

Siempre se habló de que había sido la duquesa de Cambridge la que había llorado tras la pelea que, supuestamente, había iniciado Meghan. Pero, según la versión de Markle, eso fue al revés. “Todos en la institución (por la Casa Real) sabían que no era cierto. Ocurrió todo lo contrario. Ella se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por eso”, afirmó.

“El día que conocí a la Reina no sabía que tenía que hacerle una reverencia”

Al comienzo de la charla, Markle sorprendió al narrar su desconocimiento total acerca de la corona británica. “No hubo una gran cantidad de formalidad la primera vez que vi a su realeza, la Reina”, comentó para sorpresa de la conductora.

“Ese día no sabía que tenía que hacer una reverencia. Practiqué un poco en el auto, hice una reverencia muy profunda y luego simplemente nos sentamos allí y charlamos, y fue encantador y fácil”, añadió.

“Nos casamos antes de la boda oficial”

Por otra parte, sacó a la luz uno de sus secretos mejor guardados: se casó tres días antes de la boda oficial en el Castillo de Windsor. “Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: ‘Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros’”, admitió.

“Mi papá está atrapado”

Además de Meghan, Harry dijo lo suyo. El párrafo más fuerte tuvo que ver con la descripción de la distancia que hay con su padre. “Me dejó de atender el teléfono, está atrapado”, comentó.

Luego, completó: “Me siento realmente decepcionado porque él pasó por algo similar, sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto”.

“Siento mucho dolor”

Harry, además, se mostró apesadumbrado por la situación. “Al mismo tiempo, siempre lo querré. Pero hay mucho dolor y arreglar esa relación seguirá siendo una de mis prioridades”, opinó.

“Tener un nene y luego una nena, ¿qué más se puede pedir?”

Después de anunciar su embarazo a través de una tierna imagen en las redes sociales, los duques confirmaron que van a tener una nena. “Tener un nene y luego una nena, ¿qué más se puede pedir? Ahora tenemos a nuestra familia y vamos a ser cuatro”, comentó Harry.