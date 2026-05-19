Lanzaron la «2° Convención de la Red Provincial de Oficinas de Empleo»

El Gobierno de Jujuy fortalece el trabajo articulado para potenciar la empleabilidad y el desarrollo de oficios en toda la provincia.

Con el objetivo de consolidar políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación y el autoempleo, se realizó el lanzamiento de la 2° Convención de la Red Provincial de Oficinas de Empleo, encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Normando Álvarez García, junto al secretario de Empleo, Freddy Berdeja, y el equipo de la Academia de Oficios.

La jornada se desarrolló en el histórico Cabildo de Jujuy y reunió a representantes de distintas localidades de la provincia con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar las herramientas de empleabilidad y generar nuevas oportunidades laborales para los jujeños.

En ese marco, Álvarez García destacó la importancia de sostener espacios de articulación entre el Estado y los distintos actores territoriales. “Este es un paso que debemos dar en forma conjunta y no debemos detenernos”, expresó.

Asimismo, valoró la participación de representantes del interior provincial y remarcó la necesidad de complementar la formación educativa con la capacitación en oficios. “A la formación educativa hay que acompañarla con estos oficios, con el objetivo de reactivar las economías regionales y brindar herramientas que mejoren el servicio laboral”, afirmó.

Potenciar los oficios y la formación

Por su parte, Berdeja explicó que la convención se enmarca en una línea de trabajo orientada a detectar necesidades y demandas de capacitación en cada región de la provincia, a través de relevamientos y formularios elaborados junto a las oficinas de empleo.

Además, subrayó la importancia de generar herramientas que permitan a los beneficiarios desarrollar autonomía económica. “La principal idea es que quienes se capaciten sepan vender sus productos, manejar sus oficios y lograr que el trabajo sea sustentable en el tiempo y una fuente genuina de ingresos”, indicó.

Participaron también la directora de Promoción de Empleo, María Belén Oller; representantes del movimiento sindical; integrantes de la Red Provincial de Oficinas de Empleo del interior provincial e invitados especiales.