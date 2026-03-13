Lanzaron concurso para cubrir vacantes en hospitales de Jujuy

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Capital Humano del Gobierno de Jujuy informó sobre este concurso.

Son cargos de cocineros/as para tres hospitales de la provincia. El mismo es un concurso cerrado para cubrir en los hospitales Miguel Ángel Miskof de Maimará, Gral. Manuel Belgrano de Humahuaca y en el Jorge Uro de La Quiaca.

Según informaron desde la Dirección de Capital Humano los que quieran postularse deberán hacerlo hasta el viernes 27 de Marzo de este año.

Los mismos deberán ingresar a la página habilitada por este organismo provincial dpchconcursos2021@gmail.com para postularse al concurso.

También para mayor información pueden comunicarse al teléfono 388-4245500 interno 5830, también a https://salud.jujuy.gob.ar/direccion-provincial-de-gestion-y-desarrollo-del-factor-humano/