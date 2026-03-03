Lanzaron alerta amarilla y naranja por tormentas y granizo: Jujuy entre las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó nuevas advertencias por fuertes precipitaciones para este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y otra amarilla por lluvias, tormentas fuertes y vientos para este martes.

El aviso es para zonas de las provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

En las zonas, bajo alerta amarilla, se esperan lluvias aisladas de variada magnitud, algunas localmente potentes. «Las mismas estarán acompañadas por caída de agua abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h», indicó el SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, para las regiones en alerta naranja, el organismo detalló: “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas violentas que pueden rondar los 90 km/h», completó.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detallaron desde la entidad climática.