Lanzamiento de los Juegos Escolares 2026 en San Pedro de Jujuy con modalidad Nivel Primario y Secundario

Lanzaron los Juegos Escolares 2026 para los estudiantes de Nivel Primario y Secundario de Región IV.

Con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se realizó el lanzamiento de los Juegos Escolares 2026, una propuesta que por primera vez reúne en una misma competencia a estudiantes de los niveles primario y secundario.

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, destacó la decisión del gobernador Carlos Sadir de impulsar esta iniciativa deportiva y educativa que promueve la integración y la participación de los jóvenes de toda la región.

En ese marco, el municipio entregó kits de pelotas a cada una de las instituciones educativas primarias y secundarias que forman parte de la Región IV, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y la actividad física.

Bravo señaló que los Juegos Escolares representan una oportunidad para que los estudiantes compartan experiencias, fortalezcan vínculos y fomenten valores como el compañerismo y la convivencia, más allá de los resultados deportivos.

Asimismo, adelantó que se trabaja en proyectos destinados a ampliar la participación deportiva en la provincia, incluyendo futuras competencias para promociones estudiantiles y docentes de los niveles primario y secundario.