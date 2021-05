Lanzamiento de campaña y presentación de candidatos del Frente “Juntos por Jujuy” en la localidad de La Esperanza

El candidato a diputado provincial Roberto Moya comentó, “estamos recorriendo la provincia, en el día de ayer nos tocó El Talar donde presentamos a nuestros candidatos, encabezando la lista Sandra Ibáñez, en dicha localidad se ha juntado un lindo grupo de las comunidades aborígenes, instituciones intermedias, empleados de la salud, empleados municipales es un buen grupo y esperamos obtener un buen resultado”.

A su vez añadió, “en esta ocasión estamos en La Esperanza presentando a Fabian Alderete el cual es conocidos por muchos, un militante de años al cual nunca se le dio la posibilidad de mostrarse ante la sociedad y ahora es una de las nuevas alternativas que está presentando el Frente Juntos por Jujuy, es por ello que el día de hoy le estamos brinda nuestro apoyo a Fabian el cual nació y creció aquí, además conoce bien su localidad, también conoce la situación de su sociedad, cuáles son sus problemas y de qué manera solucionarlos”.

Por otra parte el candidato a concejal por la localidad de La Esperanza Fabian Alderete destacó, “quiero darle gracia por la oportunidad al compañero Moya que tomó un espacio nuevo con gente nueva, es necesario una renovación en la parte dirigencial y el tema que hoy precisamente nos ocupa es el tema legislativo, yo hace 11 años que soy asesor del Concejo Deliberante me conocen de ese lugar, soy nacido acá es más vivo a media cuadra acá cerca de la cancha del polo donde estamos haciendo el lanzamiento por eso lo estamos haciendo en este lugar”.

Luego agregó, “al aportar nuevas ideas queremos crear un centro utópico de ideas para de esta manera plasmar un estatuto municipal, hoy por hoy la realidad del empleado municipal es complicada, acá por ejemplo en La Esperanza están con conciliación obligatoria no hay un pase de planta con reglas claras, quedaron muchos excluidos, gente de mucha antigüedad, así también otros reclamos, con el estatuto se evitaría el tema de los reclamos de salubridad, tareas riesgosas, queremos también si se puede plasmar un avance, porque no hacer una ordenanza que refrende y de un mejor empuje a esa situación, otra de las situaciones que nos preocupa es hacer una regulación de los remises, porque el permiso precario es un tema de hace tiempo hace más de 2 años que es la precariedad, si hablas en contra del que está de turno el permiso te lo quitan, todo es precario, entonces porque no dar una herramienta a esta gente que son trabajadores de un servicio público actualmente alternativo porque no tenemos colectivos, pasa uno pero no tenemos un colectivo estable con turno y honorarios entonces darle hoy por hoy una herramienta posible”.

Además añadió, “queremos preguntarle al secretario de Desarrollo Social de por qué no hay un programa para los chicos, el otro día charlando con la gente pregunté si el plan joven estaba instalado me dijeron que si, queremos un cambio pero tengo miedo de perder el plan joven el cual es una buena herramienta que fomenta el emprendimiento, es por ello que hay que cambiar esa realidad hoy por hoy, hay que cambiar los proyecto porque en San Pedro creo que con un proyecto productivos las gente cobran más de 8.000 pesos no entiendo porque en la Esperanza 200 pesos esa es la realidad hoy por hoy”.

“hace 2 años por ejemplo con el tema del ingenio, lo que hizo Morales unos lo ven bien otros lo ven mal el ingenio sigue funcionando pero detrás de todo hay muchas historias, muchos compañeros en las caravanas y marchas donde íbamos a la par, a mí en ese tiempo me detuvieron por 24 horas, es por ello que hay que cambiar esa realidad y darles mejores herramientas en la parte de la laboral, hay muchos que hacer, hay vacíos en la Esperanza y sus lotes que con nuevas ideas se puede mejorar, lo que está con nuevos proyectos que sean abarcativo para todos, no solo municipal sino también a los vecinos que tienen sus quejas por ejemplo con el tema de los loteos de las 150 Viviendas un grupo de mujeres solteras que en tiempo de pandemia el municipio fue y les quito los lotes, entonces queremos generar herramientas para ayudar a estas personas más si son mujeres solteras, ¿dónde está el Ministerio de Desarrollo?”.

Para finalizar Alderete remarcó, “tenemos al candidato Fernando Cuellar que hace política social hace tiempo en San Antonio, tiene un equipo de futbol de niños se dedica a la actividad deportiva principalmente pero a él nunca le han dado la herramientas, el me expresó que aquí no existe ninguna institución intermedia para que, a través del municipio, le brinden herramientas para fomentar el desarrollo del deporte el cual es importante para luchar contra las drogas que está presente en todos lados, es decir que hay muchas cuestiones legislativas para mejorar, no saldremos a hablar que haremos una cosas u otra, sino que haremos que a través del Concejo se logre mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de La Esperanza, Mira Flores, San Antonio, El Puesto que está desapareciendo como por ejemplos Palmeras que ya no existe”.