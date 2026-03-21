Lanús dio el golpe en Liniers, venció a Vélez y le quitó el invicto al líder del Apertura

Se impuso por 1 a 0 con gol de Carlos Izquierdoz y se posiciona como uno de los escoltas de la Zona A.

Lanús derrotó este sábado por 1 a 0 a Vélez en el estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, y le cortó el invicto al conjunto de Liniers, que llegaba como líder de la Zona A. El único tanto de la tarde lo convirtió Carlos Izquierdoz en el segundo tiempo.

En un partido cerrado y de escaso vuelo futbolístico, el primer tiempo se jugó más cerca de las áreas de fricción que de los arcos. El ´Fortín´ intentó asumir el protagonismo, pero no encontró claridad, mientras que el ´Granate´ se mostró ordenado, compacto y supo incomodar al local. En ese tramo, además, el equipo visitante sufrió la salida de Dylan Aquino por una molestia física, antes de la media hora.

La historia se rompió recién en el complemento. Después de una acción individual de Eduardo Salvio que terminó en córner, el propio ex Boca envió el centro para que Izquierdoz ganara en el área y marcara de cabeza el 1-0 que terminó siendo decisivo.

Con la ventaja, el visitante se replegó, cerró espacios y sostuvo la diferencia ante un local que fue empuje, pero no precisión. El equipo de Guillermo Barros Schelotto dejó una imagen deslucida en su casa y no encontró los caminos para rescatar al menos un empate.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de esta manera, Lanús consiguió su tercera victoria consecutiva y llegó a los 18 puntos, mientras que Vélez, pese a la derrota, se mantiene en la cima con 22 unidades, aunque ya sin el invicto que había construido en el arranque del campeonato.

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