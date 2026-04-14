Lamentable: Un hombre saltó al vacío en el pasillo del ascensor urbano de la terminal vieja y murió

Esta lamentable situación generó una gran conmoción y sorpresa entre las personas que se encontraban o transitaban por el lugar.

En el lugar donde pasó esta situación es el puente del ascensor urbano que cruza sobre calle Iguazú en el barrio conocido como bajo Castañeda en San Salvador de Jujuy, donde se encuentra la ex terminal de ómnibus y transita permanentemente una importante cantidad de personas.

Un impactante episodio ocurrió aproximadamente las 15 horas de este martes en el ascensor de la vieja terminal vieja, donde un hombre de entre 30 y 35 años protagonizó un grave hecho. Por ahora no se conocen más detalles de la persona que protagonizó esta situación.

Según relataron testigos, el hombre se encontraba caminando con normalidad momentos antes de lo ocurrido, y todo se dio de manera repentina, lo que provocó escenas de desesperación entre quienes estaban presentes.

Posteriormente se hicieron presentes personal policial y equipos de emergencia, especialmente del Same que está ubicado a escasos metros del lugar donde trabajaron en ese sector.

Todavía se desconoce las reales circunstancias de lo sucedido, pero algunas versiones indican que el hombre podría haber estado bajo los efectos de alcohol o algunas sustancias y por esta circunstancia se abría arrojado al vacío, aunque nada esto aún no fue confirmado oficialmente.

Además, vecinos y testigos manifestaron su molestia por la demora en la llegada de la ambulancia, señalando que el móvil se encontraba a pocas cuadras y que habría tardado alrededor de 30 minutos, lo que generó indignación en el lugar.

Como ocurre en estos casos, se iniciaron las investigaciones para conocer más detalles de lo ocurrido y poder determinar las causas reales del hecho.