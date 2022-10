Lali Espósito lanzó un contundente mensaje contra el acoso: “No es no”

La cantante aprovechó el mensaje de un televidente de “El hormiguero” para ser categórica al hablar de la situación que viven muchas mujeres.

Lali Espósito se sumó como colaboradora en El Hormiguero, uno de los programas más vistos de la televisión española. La cantante tiene su propia sección, llamada “Life Coach”, en la que recibe consultas de los televidentes sobre diferentes temas.

Durante la última emisión del ciclo conducido por Pablo Motos, Lali fue contundente al responder la consulta de un hombre llamado Raúl que decía estar “enamorado” de su vecina y que quería invitarla a salir a pesar de que ella, anteriormente, lo denunció por acoso. El hombre le pide a Lali que le de su opinión sobre el tema.

Entonces, Espósito respondió: “Nos regalas a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador”.

Lali hablando del acoso en el programa más visto de España, la manera en la que se lo dijo dios mío LO QUE TE AMO pic.twitter.com/vYHXTN4Aex — Thiagø -59 (@lalitodream) October 6, 2022

Luego, continuó: “Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, la vecina le dice que no y llega al punto, según entendí, de denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, no me sorprende nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto, le insiste otra vez en salir”.

“La verdad, este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Esta buenísimo que quienes están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que significa insistirle a alguien. Entonces, querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte a tí”, cerró Espósito, contundente, seguida del aplauso de todos los presentes.

La Voz