Lali Espósito habló sobre su sexualidad: “No aceptaba que me gustaban las minas”

En una entrevista, la cantante reflexionó acerca de la manera en que la música la ayudó a combatir sus propias hipocresías.

Lali Espósito habló sobre su sexualidad y contó cómo fue el camino hacia la aceptación de sus preferencias. “Me mentía un montón, no aceptaba que me gustaban las minas”, dijo sin filtros.

Todo ocurrió después de que el equipo de Nadie dice nada (Luzu TV) remarcara que en el último tiempo la artista se volvió “la platónica de todos los sexos” y le consultara si eso fue algo buscado o simplemente se dio.

Lejos de hacerse la desentendida, la ex Casi Ángeles respondió: “De manera inconsciente, fui compartiendo a través de mi música y con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo y de sentir amor en el formato que sea”.

Acto seguido, señaló que sus experiencias reales del último tiempo, le hicieron darse cuenta de sus propias hipocresías. “Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban”, afirmó.

A modo de ejemplo, puntualizó: “No aceptaba que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

Si bien señaló que eso se daba de forma inconsciente, reconoció que se debía a “la construcción de la chica de la tele políticamente correcta”.

Lali Espósito habló de su giro artístico: “Necesitaba ser más franca”

Después de reflexionar sobre la imagen que construyó en los medios, Lali señaló que necesitaba mostrarse tal cual es. “Nunca me lo impuse, pero lo cierto es que en un momento dije ‘esto me sale natural’ pero ‘acá estoy ocultando…’”, se sinceró.

Si bien aclaró que no tiene por qué compartir con el público todo lo que le pasa, señaló: “En los últimos años, me di cuenta de que en mi música necesitaba ser más franca. Y también sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como ‘2 son 3’ o ‘N5′”.

A modo de cierre, afirmó que ella encontró la manera de hacerlo a través de una canción: “Hago una canción como ‘N5′ y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Si me lo preguntan lo contesto y no tengo problema y es lindo charlarlo, pero a la vez habla la canción”.