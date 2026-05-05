“La vida en perspectiva”: una propuesta jujeña que llega a la Feria Internacional del Libro

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy participará de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes del país, con la presentación del libro “La vida en perspectiva”, una obra que recoge experiencias y reflexiones surgidas de procesos comunitarios vinculados a la promoción de derechos y la igualdad de oportunidades.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 14 horas, en el stand de Jujuy Norte Cultura, ubicado en el pabellón ocre del Predio Ferial La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La participación municipal se concretará a través del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, tras haber sido seleccionado en una convocatoria provincial que derivó en la invitación por parte de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El libro es el resultado de más de un año de trabajo colectivo desarrollado en los talleres “Re-pensando las masculinidades: Ser Varón Hoy” y “Re-construyéndome”, este último destinado a personas mayores. Ambos espacios promovieron instancias de diálogo, reflexión y aprendizaje en torno a la perspectiva de género, los derechos, los roles y estereotipos, así como la necesidad de construir comunidades más justas, igualitarias y libres de violencias.

Desde el municipio destacaron que esta presentación representa una valiosa oportunidad para visibilizar el compromiso sostenido con políticas públicas inclusivas, así como el protagonismo de los participantes que formaron parte de este proceso.

Asimismo, invitaron al público en general a acompañar este momento significativo, que pone en valor el camino recorrido y reafirma el trabajo conjunto en uno de los escenarios culturales más relevantes de la Argentina.