La venta de monedas extranjeras y en especial el dólar se mantuvo estable en Jujuy

La propietaria de la casa de cambio Comex, responsable de la venta de monedas extranjeras en San Salvador de Jujuy, destacó que el precio del dólar se ha mantenido estable en las últimas semanas, a pesar de los conflictos internacionales.

Según explicó, los pequeños cambios registrados no han sido significativos y no afectan la decisión de los clientes que acuden a la casa de cambio.

“La gente siempre viene a consultar cuál es el precio del dólar, si hubo variaciones al alza o a la baja. Nosotros recomendamos observar los precios con tiempo y evaluar tendencias antes de realizar la compra”, indicó la propietaria. Asimismo, sugirió prestar atención a otras monedas, como el euro, que actualmente mantiene una cotización favorable.

Respecto a la cotización actual, informó que desde hace dos semanas se mantiene en un rango estable: la compra se ubica alrededor de 1.430 pesos y la venta alcanza los 1.460 pesos, habiendo llegado a un mínimo de 1.410 pesos. “Gracias a Dios, el precio no está variando mucho y la demanda continúa siendo normal en nuestra localidad”, aseguró.

La propietaria también remarcó la importancia de que los clientes planifiquen sus compras y revisen las tendencias del mercado, para aprovechar los momentos más convenientes para adquirir moneda extranjera. Destacó además que la tranquilidad del mercado contribuye a que las operaciones se realicen de manera ordenada y sin presiones.

En definitiva, la casa de cambio Comex de San Salvador de Jujuy continúa ofreciendo soluciones de pago en moneda extranjera y asesoramiento básico sobre cotizaciones, garantizando a los clientes información clara y actualizada sobre la situación del dólar en la provincia.