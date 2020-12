La vacunación contra el coronavirus ha comenzado en Moscú

Aquellos que están en contacto diario con una gran cantidad de personas pueden inscribirse para la vacunación: empleados de instituciones médicas y educativas, así como empleados de instituciones sociales de la ciudad.

A medida que la vacuna esté disponible, la lista de categorías de personas para las que estará disponible la vacuna se expandirá gradualmente y, eventualmente, cualquier residente de la capital podrá vacunarse.

Los moscovitas podrán vacunarse si tienen entre 18 y 60 años, no padecen enfermedades crónicas, no han participado en ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus y no han sido vacunados en los últimos 30 días, no han tenido ARVI.

También es necesario tener un vínculo a una clínica de Moscú. La vacunación está contraindicada para mujeres embarazadas y lactantes.

En Moscú se han abierto 70 puntos de vacunación sobre la base de policlínicos urbanos para adultos. Trabajan diariamente de 08:00 a 20:00, la grabación está disponible con dos semanas de anticipación.

Para fin de año, las autoridades de la ciudad planean abrir 170 centros de vacunación.

La vacuna COVID-19 se administra dos veces. Solo necesitas registrarte para la primera vacuna, la segunda se grabará automáticamente, un día antes llegará un SMS con un recordatorio.

La vacunación requerirá al menos 1 hora de tiempo libre: 10 minutos para un examen médico antes de la vacunación, la preparación del medicamento tomará aproximadamente 15 minutos y la observación después de la vacunación tomará 30 minutos.

Los moscovitas que se hayan vacunado recibirán un certificado con marcas de dos vacunas, confirmando el hecho de estar vacunados contra Covid-19.

Cuando vaya a vacunarse, debe llevar su pasaporte, póliza de seguro médico obligatorio y un documento que acredite el hecho de trabajar en la industria u organización correspondiente.

US$ 70 millones

Sobre la base de los policlínicos urbanos para mayores comenzaron a trabajar en Moscú los gabinetes de vacunación contra la infección del coronavirus COVID-19.

Como puntualizó el gobierno moscovita, por ahora son 70 los centros de vacunación. Pueden inocularse diariamente entre las 08:00 y las 20:00, inscribiéndose para ello con dos semanas de anticipación. Reciben la vacuna los grupos de riesgo: trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios urbanos.

Ayer fue abierta la inscripción electrónica, que puede ser utilizada precisamente por esos grupos de riesgo. En las primeras horas más de cinco mil trabajadores de la educación, la atención médica y los servicios sociales se inscribieron para ser vacunados.

El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, en un encuentro con los productores de la vacuna, convocó a los jefes regionales a controlar las 24 horas seguidas todas las etapas de la vacunación: desde el transporte y la conservación hasta la distribución a la población.

El gobierno ruso extendió a enero el régimen de entrega gratuita de medicamentos para los infectados de COVID-19 que se atienden domiciliariamente, según informó Mijaíl Murashko, ministro de Salud de Rusia.

En la lista figuran el paracetamol, el areplivir, coronavir, inhavirin, hidroxicloroxina, lopinavir, interferón alfa-2B, así como antibióticos y anticoagulantes para una infección de mediana gravedad.

Para estos fines, del presupuesto federal se han asignado unos US$ 70 millones.

El miércoles 02/12 presidente ruso Vladimir Putin dio instrucciones a la viceprimera ministra Tatyana Golikova para comenzar de inmediato una vacunación a gran escala contra el COVID-19. Putin confirmó que ya se produjeron más de dos millones de dosis de Sputnik V.

Este sábado a la mañana, Olga Ovchínikova, corresponsal de RIA Nóvosti, recorrió la ciudad para observar los primeros pasos de la vacunación “a escala”, como la calificó Putin.

El día más esperado

Una clínica para adultos típica en el distrito de Golyanovo en el este de Moscú. En la entrada nos equipamos con mascarilla, guantes y cubrebotas, dejamos la ropa en el armario. Aparece un cartel informando que aquí se está realizando la vacunación contra el coronavirus con una descripción del horario de trabajo.

Subimos al segundo piso, donde funciona uno de los 70 puntos de vacunación contra el coronavirus. Anastasía Raskova, la dinámica teniente alcalde de Moscú para el Desarrollo Social, había comunicado bien temprano que antes de fin de año serán 170 los centros vacunatorios que funcionarán en la ciudad.

“Hoy es este día maravilloso y tan esperado por nosotros, hoy comienza la vacunación en la ciudad de Moscú sobre la base de 70 policlínicas, incluso en la nuestra… Sé que está bastante cargada”, dice María Sokolova, médica jefe de la policlínica № 191.

Señala que el hospital tiene todo un bloque destinado a la vacunación. “Se asignan 10 minutos para la vacunación en sí. Y como trabajamos de 8 a 20 horas, entonces, como se esperaba, podemos cubrir hasta 100 personas por vacunación por día”.

Explica que todos los empleados de la clínica, incluida ella misma, recibieron una notificación por SMS sobre la posibilidad de vacunarse. Así como miles de empleados metropolitanos de la educación, la salud y los servicios sociales. Algunos de los empleados de la clínica ya han sido vacunados, el resto también está listo para serlo.

Se enviaron notificaciones por SMS a las personas en riesgo el día anterior. Explican que no hubo problemas con el registro en el sitio web mos.ru el primer día de vacunación.

“Regresé a casa del trabajo anoche y a las nueve me inscribí. Por la mañana recibí un mensaje de texto”, dice Andrei, trabajador de servicios sociales de la ciudad, quien fue uno de los primeros en recibir la vacuna. Como prueba -dice que no hay ningún secreto en esto- presenta el mensaje: “Trabajas en una institución social y tienes el derecho principal a la vacunación gratuita contra el coronavirus”.

1 hora

Para recibir la vacuna se debe presentar el pasaporte, una póliza y un certificado del lugar de trabajo. No hay restricciones de edad y salud.

Frente a la recepción está el consultorio del médico, su examen dura varios minutos. Durante este tiempo, el médico mide la temperatura corporal y también hace varias preguntas: si recibió otra vacuna durante un mes, si participa en ensayos clínicos, si hay enfermedades crónicas y alergias, si está tomando medicamentos, si hay quejas.

Con una conclusión positiva del médico, el paciente se envía directamente a la vacunación.

“Consideraba que era mi deber vacunarme el primer día. No hay preocupaciones, ya que todo esto es natural, hay que tomarlo y hacerlo”, dice Dmitrii, un trabajador de la salud, esperando su turno de vacunación en el consultorio del médico.

La vacuna se mantiene a menos 18 grados en el refrigerador del consultorio y durante 15 minutos se prepara para cada visitante. Antes de la vacunación, se vuelve a preguntar al paciente sobre su salud y cómo tolera las inyecciones. La culminación: el paciente obtiene lo que vino a buscar: la vacuna se inocula en el hombro. Este es el primer pinchazo, después del tiempo preestablecido será el segundo.

“No hubo ningún efecto doloroso. A medida que se administra la droga, hay un ligero efecto doloroso, menos de un minuto, luego desaparece. No hay nada de malo en eso”, sonríe Andréi, empleado en los servicios sociales. Dice que estaba muy preocupado, trabajando en contacto con la gente todos los días de la pandemia, con una madre anciana. Se hizo la vacuna, en primer lugar, por ella.

“Un poco de emoción, pero me siento bien, no me siento mal”, apunta la joven médica Marina.

Después de recibir la vacuna y un recordatorio notificando las posibles reacciones del cuerpo a ella, el paciente es acompañado al área de recreación. Allí descansa 30 minutos: puede leer una revista, escuchar música. Todo este tiempo, un médico está cerca listo para ayudar y responder preguntas.

Después de todos los procedimientos, el paciente recibe un certificado y se registra para la administración repetida de la vacuna. Al recibir el certificado, todos los vacunados se jactan alegremente de él, están orgullosos de haber sido los primeros.

Sin alcohol, saunas ni cargas

“Es recomendable no beber alcohol durante tres días. Además, no visite los saunas, puede lavarse, pero no frote demasiado este lugar con una toallita. Por favor, excluir todo esfuerzo físico fuerte en este hombro”, aconseja la enfermera del consultorio.

Añade que si se produce una reacción alérgica, puede tomar cualquier antihistamínico.

En este punto, vacunado y enfermera se separan durante 21 días. Exactamente 21 días después, el paciente regresará al centro de vacunación para la segunda dosis.

Todos estos días también tendrá que usar equipo de protección y mantener la distancia, ya que aún no se ha formado la inmunidad a las infecciones.

Ahora no da miedo

La gran mayoría de los que se presentaron a vacunarse eran trabajadores de la salud. Todos admitieron honestamente que al comienzo de la pandemia era un poco aterrador, pero la necesidad de trabajar y ayudar a los demás fue mayor.

Después de recibir la vacuna, subrayan, se ha vuelto un poco más fácil.

“Decidí vacunarme para protegerme del riesgo de infectarme. No estoy trabajando en la zona ‘roja’, pero todavía hay un cierto porcentaje de miedo”, dice la sanitaria Tatyana. Cuando se le pregunta si ahora es más fácil, “Sí” suspira de alegría.

“Tengo que ponerme esta vacuna, ser un ejemplo para todos los demás. Mis familiares me envidian porque seré una de las primeras en probarla”, dice Marina, otra joven trabajadora de la salud. Dice que confía en el presidente y en el gobierno, por lo que fue una de las primeras en vacunarse.

Existe gran expectativa por la vacunación entre todos los grupos de moscovitas, como lo demuestran sus numerosas llamadas al centro de información del policlínico.

“Creo que la necesidad es bastante alta. Constantemente recibimos llamadas a nuestras mesas de ayuda. La gente también está lista y la gente viene. No tenemos problemas. Al revés, a todos los deseosos de vacunarse le recomendamos hoy esperar un poco, porque por ahora estamos vacunando a los grupos en riesgo, después comenzaremos a vacunar a toda la población “, dice la médica jefe Sokolova.

