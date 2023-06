La Unión de Trabajadores de la Salud volvió a movilizar este viernes

Se trata de trabajadores autoconvocados de la Salud, quienes también vienen reclamando mejoras salariales para ese sector.

Además del pedido salarial, denunciaron amenazas y persecución por parte de los directores de hospitales, señalando que sean reconocidos por el importante trabajo que viene realizando desde la pandemia.

Una de las referentes integrante de UTSA comentó, “somos de la una agrupación UTSA que se formó con los trabajadores que no estamos representados por los sindicatos, ni ATE, ni UPCN, defendemos los derechos del escalafón en general que es el escalafón de los empleados porque somos invisibles ante el Estado, tenemos un básico de 22.000 mil pesos una miseria y los aumentos que no han dado son una miseria en negro para los que tienen menos de 50 años, así que nosotros ahora nos estamos manifestando para tener respuesta también del ministro y del gobernador porque queremos una solución”.

Expresando a la vez, “no nos alcanza el sueldo es bajísimo y también apoyamos a los maestros pero también nosotros queremos luchar por nuestra dignidad, estuvimos adelante en la pandemia y todos tenemos familiares que murieron, compañeros que murieron, en ese momento éramos los héroes ahora somos invisibles”.

Referido al reclamos expresó, “aquí tenemos representantes de cada hospital y los que no pudieron venir están en su lugar de trabajo, mientras que en el interior, también están manifestando, hoy hicimos una asamblea abierta en la cual cada uno expresó las necesidades que están pasando en los hospitales, además de las amenazas y la persecución del personal directivo, porque hay directivos que nos quieren sancionar por pelear por nuestros derechos, hay contratados que son perseguidos y que les van a sacar los contratos”.

A lo que agregó la referente, “nosotros lamentablemente tenemos que salir porque no nos alcanza el sueldo, nosotros somos parte del escalafón general y parte del sistema de salud, somos una parte del eslabón, no tan solo los médicos, el ministro había dicho que salud solamente eran los médicos y si había una torta primero la torta era para los médicos y entonces para los del escalafón en general nada, solo nos dieron migajas, aumentos que no representan nada, no podemos comprar nada con el bono de 7.500, eso no alcanza para una carpeta ni para una zapatilla para nuestros hijos es una vergüenza, nosotros en su momento éramos héroes y esto da bronca porque ellos ganan sueldos elevados, porque los administrativos y los de servicio en general de la Casa de Gobierno ganan mucho más que nosotros en salud, educación y un municipal tienen un plus donde le pagan 100.000 pesos por desempeño. Nosotros estuvimos al frente durante 2 años de pandemia y no descansamos, trabajamos hasta cuando nos enfermamos mientras que el resto estaba en sus casas y el sueldo que nosotros tenemos no se equipara con ninguno”.

Luego agregó, “nosotros presentamos un petitorio para tener un sueldo básico que queremos que sea 200.000 pesos, actualmente es 22.000 pesos, por ejemplo un agente sanitario con años de antigüedad estaría cobrando un máximo 30.000 pesos más sin antigüedad en el básico, entonces lo que solicitamos también en el petitorio y esperamos una respuesta del gobernador, del ministro de Salud, del ministro de Hacienda y Trabajo, porque nosotros pedimos que se nos cree un adicional por desempeño y a los compañeros que se están por jubilar por la ley 55.02, en la cual ellos para acceder a la mayor categoría tiene que tener una antigüedad de 2 años antes de jubilarse, es decir 58 años y tener 28 años de servicio, nosotros queremos que empiecen a hacer ese trámite y cobrar con la mayor categoría a partir de los 50 años porque ANSES toma los 10 últimos años entonces por lo menos que se jubilen con un buen sueldo no con miserias porque todos se están jubilando con miserias, solo dan adicionales y todo lo parchan por ejemplo el 10% del mes pasado fue en negro”.

Para finalizar expresó, “a nosotros nos da bronca porque piensan que nosotros no leemos nuestros recibos de sueldo, piensan que no estudiamos y que no nos damos cuentas, pero lamentablemente si nos damos cuenta y sabemos que el aumento es en negro, entonces quieren tapar el sol con un dedo y no es así, por lo que nosotros vamos a seguir con la asamblea abierta con todos los hospitales que han podido venir y quiero comentar que algunos compañeros no pudieron venir por el trabajo porque los compañeros están trabajando para cumplir con la liquidación del aguinaldo, nosotros jamás hemos dejado nuestros lugares de servicio, así que queremos ser reconocidos y hoy a la noche también participaremos en la marcha de antorcha junto a la CTA porque estamos incorporados en la CTA, así que estamos acompañando a los docentes para pelear por nuestros derechos todos juntos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ