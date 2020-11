La última entrevista a Diego Maradona, hace apenas 26 días: “El amor con la gente nunca se va a terminar”

El ídolo del fútbol dio una nota a Clarín el 30 de octubre pasado, cuando celebraba sus 60 años.

El 30 de octubre, hace menos de un mes, Diego Maradona cumplía 60 años y en una nota de Clarín, con el periodista Julio Chiapetta que se convirtió en la última entrevista que dio, el ídolo reflexionó sobre su vida, el fútbol e incluso sobre el recuerdo que quería que la gente tuviera de él.

-¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en tu vida? ¿Te arrepentís de algo?

-Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz.

-Levantá la copa por tu cumpleaños y pedí un deseo para todos los argentinos.

-Mi deseo es que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro Presidente va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país. Ese es mi deseo, ver a los argentinos felices, con trabajo y comiendo todos los días.

-¿Qué tiene el deportista argentino de cualquier disciplina que hace lo imposible para defender los colores celeste y blanco?

-Nosotros nos vamos muy temprano del país, vivimos mucho tiempo afuera y se extraña mucho. Por eso cuando te llama una selección venís así sea nadando. Porque es sentirte otra vez en tu país, es defender la bandera y eso nos hace distintos.

“YO A LA GENTE LE VOY A ESTAR ETERNAMENTE AGRADECIDO. TODOS LOS DÍAS ME SORPRENDEN, LO QUE VIVÍ EN ESTA VUELTA AL FÚTBOL ARGENTINO NO ME LO VOY A OLVIDAR JAMÁS. SUPERÓ LO QUE YO PODRÍA IMAGINAR”.

-¿Qué te emociona del deporte argentino?

-Todo, miro todo, sigo a cualquier argentino donde esté. Donde la bandera argentina esté presente, siempre voy a estar alentando. Cuando veo la cara de algún deportista argentino que gana me emociona. El otro día veía al Peque (Diego Schwartzman) con Nadal y sufría más que él.

-¿Sentís cómo se le transforma la cara a la gente cuando se te acerca, te ve o te toca?

-Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo… Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar.

(Ciudad Magazine)