La «UIA» respaldó la baja de retenciones y reclamó que provincias e intendentes reduzcan impuestos

La UIA apoyó la baja de retenciones que anunció Javier Milei y reclamó una reducción de impuestos provinciales y municipales para mejorar la competitividad industrial.

La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó este sábado la decisión del Gobierno de reducir de manera gradual las retenciones a las exportaciones industriales y consideró que la medida «avanza en el sentido correcto» para mejorar la competitividad del sector.

A través de un comunicado, la entidad empresaria destacó el anuncio oficial que prevé la eliminación total de los Derechos de Exportación para sectores como la industria automotriz, petroquímica, química, caucho, maquinaria y equipos hacia junio de 2027.

«Eliminación de los derechos de exportación fue uno de los principales planteos realizados por la UIA durante la audiencia mantenida con el ministro de Economía, Luis Caputo», sostuvo la organización presidida por Martín Rappallini.

La UIA celebró la eliminación gradual de retenciones

El esquema oficial prevé que las alícuotas actuales del 4,5% comiencen a bajar desde julio de 2026 a razón de 0,375 puntos porcentuales por mes hasta llegar a cero en junio de 2027.

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, defendió la iniciativa y afirmó que «es muy importante sacar impuestos a las exportaciones para que nuestros productos puedan competir».

Desde la UIA remarcaron que la reducción de retenciones «contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina».

La entidad también recordó que el sector industrial aporta «en promedio el 26,6% del total de los principales impuestos del país» y subrayó que «uno de cada tres pesos que recauda el Estado por IVA proviene de la actividad industrial».

El reclamo de la industria a provincias y municipios

Más allá del respaldo al Gobierno nacional, la UIA aprovechó el anuncio para volver a reclamar una reducción de impuestos provinciales y tasas municipales.

«Resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción», planteó la entidad.

El pedido coincidió con el planteo que había realizado días atrás Luis Caputo tras reunirse con la conducción fabril en el Palacio de Hacienda. En aquella oportunidad, el ministro sostuvo que provincias y municipios debían «acompañar el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas».

La discusión sobre el denominado «costo argentino» se convirtió en uno de los principales ejes del diálogo entre el Gobierno y los industriales, en un contexto de apertura comercial y presión sobre los márgenes del sector manufacturero.

Qué sectores alcanzará la baja de retenciones

El Gobierno confirmó que la eliminación gradual alcanzará a:

Industria automotriz

Petroquímica

Química

Caucho

Maquinaria y equipos

Otros productos industriales

En el caso automotor, la medida también incluirá a los cuatriciclos.

Según explicó Lavigne, en varios sectores exportadores el peso de las retenciones equivale directamente al margen de rentabilidad de una operación. «Ese 2,5% o 4,5% puede ser la diferencia entre exportar o no exportar», aseguró.

El funcionario vinculó además la baja impositiva con la necesidad de mejorar la competitividad frente a mercados como China, Estados Unidos y México.

La baja de retenciones también alcanzó al campo

El anuncio para la industria se sumó a la reducción de retenciones que Javier Milei comunicó durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese esquema, el Gobierno dispuso una rebaja para trigo, cebada, maíz, sorgo, girasol y soja, con un cronograma de reducción progresiva hasta 2028.

Para el oficialismo, la medida busca incentivar inversiones, aumentar exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas sin comprometer el equilibrio fiscal.

«No voy a bajar un impuesto para después tener que subirlo», sostuvo Milei durante su discurso ante empresarios y dirigentes rurales.

La relación entre la UIA y el Gobierno

El respaldo de la UIA llegó pocos días después de una reunión entre Caputo y la conducción industrial, en medio de tensiones previas entre el Gobierno y algunos empresarios del sector.

Aunque el encuentro no dejó anuncios concretos, ambas partes coincidieron en avanzar en medidas para reducir la presión tributaria y mejorar el financiamiento de las empresas.

La entidad fabril también insiste en la necesidad de desarrollar un mercado de capitales más profundo que permita bajar el costo financiero de la producción.

Mientras tanto, el sector industrial sigue mostrando una recuperación dispar. Algunos rubros vinculados a la energía y la agroindustria mejoraron su actividad, aunque otros continúan afectados por la caída del consumo y la competencia importada.

(baenegocios)