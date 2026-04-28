La UCSE y la Oficina de la Mujer impulsan investigaciones con perspectiva de género

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Se realizó el Primer Encuentro con la UCSE y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial para fortalecer la investigación con perspectiva de género

La UCSE y la Oficina de la Mujer impulsan investigaciones con perspectiva de género

En el marco del convenio de cooperación firmado entre la UCSE, Universidad Católica de Santiago del Estero y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, se llevó a cabo el Primer Encuentro orientado a fortalecer líneas de investigación vinculadas al abordaje de las violencias por motivos de género.

Encuentro entre UCSE y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial

La jornada tuvo como objetivo principal promover el desarrollo de herramientas académicas y metodológicas que permitan profundizar el análisis de las problemáticas territoriales, favoreciendo la producción de conocimiento situado y comprometido con la realidad social.

Este espacio de formación fortalece herramientas para impulsar investigaciones que contribuyan a la prevención, visibilización y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y personas de la diversidad sexual.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades a través de su presidenta, Lourdes Navarro se destacó la importancia de estos encuentros para potenciar la formación continua, el pensamiento crítico y la construcción de estrategias.

Participación de la actividad el director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas. Por parte de la Universidad Católica de Santiago del Estero, estuvo presente la Prosecretaria de Investigación del DASS, Dra. Mónica Montenegro a quien se agradeció especialmente por su compromiso instancias de crecimiento y fortalecimiento profesional.

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