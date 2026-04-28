La UCSE y la Oficina de la Mujer impulsan investigaciones con perspectiva de género

Se realizó el Primer Encuentro con la UCSE y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial para fortalecer la investigación con perspectiva de género

En el marco del convenio de cooperación firmado entre la UCSE, Universidad Católica de Santiago del Estero y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, se llevó a cabo el Primer Encuentro orientado a fortalecer líneas de investigación vinculadas al abordaje de las violencias por motivos de género.

Encuentro entre UCSE y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial

La jornada tuvo como objetivo principal promover el desarrollo de herramientas académicas y metodológicas que permitan profundizar el análisis de las problemáticas territoriales, favoreciendo la producción de conocimiento situado y comprometido con la realidad social.

Este espacio de formación fortalece herramientas para impulsar investigaciones que contribuyan a la prevención, visibilización y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y personas de la diversidad sexual.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades a través de su presidenta, Lourdes Navarro se destacó la importancia de estos encuentros para potenciar la formación continua, el pensamiento crítico y la construcción de estrategias.

Participación de la actividad el director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas. Por parte de la Universidad Católica de Santiago del Estero, estuvo presente la Prosecretaria de Investigación del DASS, Dra. Mónica Montenegro a quien se agradeció especialmente por su compromiso instancias de crecimiento y fortalecimiento profesional.