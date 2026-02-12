La tormenta Nils causa estragos en Francia: Un fallecido y 900.000 hogares sin luz

El Servicio Meteorológico Nacional de Francia emitió alertas rojas y naranjas en varios departamentos debido a las severas condiciones climáticas.

La tormenta Nils impactó en el sur de Francia, resultando en la muerte de una persona y dejando a aproximadamente 900.000 hogares sin electricidad. Las autoridades emitieron alertas meteorológicas de nivel máximo en varios departamentos, lo que refleja la gravedad de la situación.

El proveedor de electricidad Enedis informó que cerca de 900.000 viviendas se encontraban sin suministro eléctrico como consecuencia de la tormenta. De esta cifra, alrededor de 500.000 hogares pertenecen a la región suroccidental de Nueva Aquitania, mientras que el resto está ubicado en Occitania.

Según un informe de Xinhua, ambas regiones fueron las más perjudicadas por los cortes de electricidad y las condiciones meteorológicas adversas.

Meteo-France, el Servicio Meteorológico Nacional, ha colocado a cuatro departamentos en alerta roja y a 32 en alerta naranja para el día jueves, advirtiendo sobre las condiciones meteorológicas peligrosas. Para el viernes, la agencia prevé una ligera mejora, aunque se mantendrán dos departamentos bajo alerta roja y 27 bajo alerta naranja.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, comunicó a través de redes sociales que una persona falleció y otra resultó gravemente herida debido a la caída de un árbol en el suroeste de Francia. Además, instó a la población a permanecer alerta, limitar los desplazamientos y seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas por las autoridades locales.

(Cadena3)