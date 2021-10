La tierna postal de Ricardo Montaner junto a su hija Evaluna y su panza de embarazada

El cantante venezolano nacido en Venezuela le dio la bienvenida a Índigo, su futuro nieto.

Hace poco más de una semana, Camilo y Evaluna Montaner lanzaron su single “Índigo”, pero la verdadera noticia fue mucho más allá que una nueva canción para la pareja en la vida artística y en la real. Se trató de la manera que eligieron el colombiano y la venezolana para anunciar que están esperando a su primer hijo. Y revolucionó a sus familiares y a sus fans en todo el mundo, que esperaban la noticia con la misma ansiedad.

El videoclip de la canción da cuenta de una historia de amor que parece limitarse a la propia, que después de tres años los unió en matrimonio en febrero del 2020, tan parecida y tan diferente a la de cualquier otra. Sin embargo, en un momento ella canta: “Lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses” y el plano se aleja para enfocar su pancita. De perfil, el beso de su marido; de frente las manos formando un corazón, y la vida que se resignifica a partir de este momento.

Ahora, en la tarde de este jueves, el futuro abuelo Ricardo Montaner subió una tierna postal en su cuenta de Instagram, en la que se ve besando la creciente panza de embarazada de su hija Evaluna. “Besando a Índigo por primera vez”, escribió el cantante venezolano nacido en Argentina. Y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, llenándolo de amor y buenas energías tanto a Montaner, como a su hija y también a Índigo, quien continúa creciendo en el vientre de su madre.

“Quiero tenerte muy cerca de mí / pegados como con pegante / Voy a comprarte unas gafas de sol / Porque el futuro se ve brillante”, cantan a modo de agradecimiento y felicidad. Con este giro dramático, Camilo y Evaluna cambian el concepto y la escenografía del clip. Del ambiente natural, con bailes en la inmensidad del aire libre pasan a un resumen de lo que la canción acababa de contar.

“Fue horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, reveló Evaluna en una entrevista con Teleshow acerca de lo difícil que fue atravesar algunos días con náuseas.

“No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya…”, dijo también la futura mamá en torno a Índigo. La feliz noticia de la menor de la familia Montaner causó una reacción confusa, pero tierna, tal como se pudo apreciar en el video oficial de la canción “Índigo”. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, reveló Evaluna.

En una reciente entrevista que le realizaron a Camilo, el yerno de Montaner reveló por qué decidieron junto a Evaluna el nombre Índigo para su primer hijo. “¿Por qué Índigo? Por muchas razones. Es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña: sea niño o niña será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las pinturas de índigo y cómo lo trabajan”, argumentó el cantante de “Tutu”.

“Me enamoré, me encanta el color porque es precioso y la connotación mística y espiritual, todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería para mi primer bebé, hijo, hija o hije, lo que sea, me encanta que se llame así”, cerró.

