La supuesta amante de Mauro Icardi aseguró que Wanda Nara armó todo: “Me pidió que lo ensucie públicamente”

La modelo Cande Lecce reconoció que su historia con el futbolista fue armada por la mediática.

Cande Lecce, una modelo que se hizo conocida tras haber asegurado que tuvo un breve romance con Mauro Icardi, ahora confesó que mintió.

“Hoy quiero contar la verdad: todo fue una maniobra de esta señora y su peluquero”, comenzó su descargo en redes sociales, luego de ver la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez.

“Ellos se pusieron en contacto conmigo, orquestaron todo y me pidieron que ensucie públicamente a Mauro. Eso no va conmigo. Siempre intenté hablar con respeto, pero como no les hice caso y quise jugar limpio, a ellos no les sirvió”, aseguró la modelo.

Luego la modelo contó que actualmente está estudiando la carrera de Periodismo. “Si quiero tener credibilidad en el futuro, necesito aclarar esto. Me dolió mucho que me tilden de mentirosa y me tiren con los lobos sin saber todo lo que había detrás”.

“Pido disculpas a Mauro si en algún momento le causé algún dolor. Siempre sean fiel a la verdad y a lo que son como personas”, cerró Cande.

Cómo fue la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con Cande Lecce

Mauro Icardi usó sus redes sociales en mayo de 2023 para asegurar que nunca le fue infiel a Wanda Nara, en los 10 años que duró su relación. Escribió un comunicado para desmentir las versiones de una periodista sobre un supuesto affaire que habría tenido hace poco tiempo en Argentina.

“Hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer, ni lo voy a estar hasta que esté soltero… ni cuando se armó tanto revuelo por una ‘historia’ de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, escribió Icardi.

Sin embargo, Cande Leece, la señalada como tercera en discordia, se ocupó de dar detalles de lo ocurrido: “El jueves 23, él (Icardi) me llama de un teléfono y me dice ‘desbloqueame’. Lo desbloqueo, hablamos un poquito y me deja de responder. Pasó todo lo del casamiento y al otro día me dice que me estaba viniendo a buscar”, contó la joven promotora en Socios del Espectáculo.

“Emprendimos el viaje para allá, íbamos escuchando a María Becerra, que a él le gusta mucho. Llegamos a Puerto Madero y los departamentos eran de un apart hotel de un conocido de él. Obviamente, desde que me pasó a buscar hasta que llegamos yo tenía el teléfono en la cartera. Me dijo que no podía sacar el teléfono”, reveló.

“La foto, que dicen que está trucada, la saqué con el brillo bajo y en modo selfie para mandársela a mi mamá diciéndole que me estaba yendo. No le dije con quién estaba, obviamente, porque estaba al lado de él. Le dije que estaba yendo para Buenos Aires y que se quede tranquila”, agregó.

“Pasaron cosas de dos personas que se gustan. Al rato se fue, no es que se quedó toda la noche conmigo. Al ratito se va y ahí es cuando no lo veo más. Yo al otro día me tomé un colectivo para acá. Es más, te digo que me salió 9 mil pesos y me lo pagué yo”, aseguró.

“Al otro día él me bloquea de todos lados y yo no entiendo nada. Yo no sabía por qué él estaba en Argentina. Cuando entendí el motivo me enojó tanto la situación que en un momento de calentura le conté a Pochi (una periodista)”, concluyó la joven promotora, que descubrió que Icardi había viajado a la Argentina para grabar una participación en MasterChef junto a Wanda Nara.

