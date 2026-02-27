La Suprema Corte de Justicia firmó un convenio para optimizar el sistema de riesgos del trabajo en Jujuy

La Suprema Corte de Justicia, el Gobierno de la Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) suscribieron un convenio marco de colaboración con el objetivo de optimizar recursos y coordinar acciones para mejorar el funcionamiento del Sistema de Riesgos del Trabajo.

El acuerdo prevé el desarrollo de acciones conjuntas tales como el intercambio de información institucional, la realización de investigaciones y actividades de divulgación, la organización de jornadas y operativos conjuntos, programas de capacitación y concientización, así como la transferencia e intercambio de conocimientos y tecnología.

Asimismo, contempla el avance en la conformación de un Cuerpo Médico Forense especializado en la materia, dependiente del Poder Judicial provincial, que intervendrá en las controversias judiciales vinculadas al régimen de Riesgos del Trabajo. Estas herramientas permitirán consolidar una articulación más eficiente entre los organismos intervinientes y brindar respuestas más ágiles y especializadas.

El acuerdo fue rubricado hoy, 27 de febrero de 2026, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Dr. Normando Álvarez García y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Gabriel Pérez.

La firma del convenio contó con la presencia de los jueces del Alto Tribunal Dres. Mariano Miranda (vicepresidente), María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias; y el secretario de Trabajo de la provincia, Dr. Andrés Lazarte.

Luego de la firma del documento, el Dr. Federico Otaola agradeció la visita y valoró el trabajo articulado. En su intervención, planteó la problemática local vinculada a la escasez de especialistas en riesgos del trabajo y medicina laboral.

El magistrado expresó que “en la medida en que los peritos médicos sean imparciales —que es lo que tenemos que buscar—, esto va a funcionar perfectamente y va a significar un avance en la tramitación de las causas que se presenten”.

Por su parte, el ministro Álvarez García agradeció el recibimiento y destacó la importancia institucional del acuerdo. El funcionario invitó al secretario de Trabajo a explicar los alcances del convenio y, en ese sentido, se señaló que el objetivo central es “hacer el Sistema de Riesgos del Trabajo más ágil, eficiente y cercano a la gente”.

“Se trata de unir fuerzas para velar por la salud, la higiene y la seguridad de cada trabajador”, expresó el secretario de Trabajo, subrayando el compromiso conjunto de los poderes del Estado y del organismo nacional.

Finalmente, el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, agradeció el recibimiento y remarcó que uno de los objetivos es contribuir a solucionar la alta litigiosidad en la materia. Destacó que en Jujuy se ha establecido una comisión médica por cabecera judicial, en el marco del trabajo coordinado con los Poderes Ejecutivo y Judicial, lo que implica un importante esfuerzo institucional.

Indicó, además, que actualmente la mayoría de los casos se resuelven en la instancia de comisión médica, mientras que un porcentaje menor —principalmente rechazos— llega a la Justicia. “Para nosotros es importante que nos reciban y poder seguir trabajando de manera conjunta”, concluyó.