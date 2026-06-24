La Suprema Corte de Justicia evaluó avances y necesidades del Centro Judicial de Perico

Con el propósito de realizar un seguimiento de las acciones impulsadas para fortalecer el servicio de justicia en la ciudad de Perico, los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo, y Mercedes Arias llevaron a cabo una visita institucional al Centro Judicial de esa ciudad.

La actividad se desarrolló en la mañana del martes 23 de junio y permitió constatar los avances concretados a partir de los planteos y propuestas surgidos durante el encuentro de trabajo mantenido con anterioridad, en el mes de febrero, entre autoridades judiciales y los responsables de los organismos jurisdiccionales que funcionan en dicha sede.

Durante la recorrida, los magistrados verificaron la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias destinadas a optimizar la atención y el acompañamiento de las personas que concurren diariamente al Centro Judicial.

Entre las mejoras implementadas se destaca la habilitación de una oficina y un espacio destinado para el Departamento Interdisciplinario, área que brinda asistencia técnica y profesional a los órganos jurisdiccionales en diversas materias.

Asimismo, observaron el acondicionamiento de un sector especialmente destinado a niños, niñas y adolescentes, concebido para ofrecer un ámbito adecuado de espera mientras sus familiares son atendidos por el mencionado departamento.

La jornada incluyó una reunión de trabajo con los Dres. Molina, Torres y Juárez Almaraz, en las que se analizaron aspectos vinculados a la dinámica de trabajo de cada fuero, las necesidades existentes para continuar mejorando la prestación del servicio y requerimientos relacionados con la dotación de recursos humanos, considerando la importancia de fortalecer las estructuras de apoyo para responder de manera eficiente a las demandas de la comunidad y garantizar una adecuada atención de los usuarios del sistema judicial.

Los integrantes de la Suprema Corte destacaron el compromiso de magistrados, funcionarios y empleados que desempeñan sus tareas en el Centro Judicial de Perico, y reafirmaron la decisión institucional de continuar promoviendo mejoras en infraestructura, equipamiento y organización, con el objetivo de consolidar una justicia más cercana, accesible y eficiente para los ciudadanos de la región.