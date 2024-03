La sugestiva frase de Marina Calabró sobre su romance con Rolando Barbano después del blanqueo

En una nota con Socios del espectáculo, la periodista Marina Calabró habló sobre su relación con su colega, Rolando Barbano.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Marina Calabró se mostró risueña y acalorada cuando le preguntaron por su romance con el columnista de policiales Rolando Barbano.

En el pase radial con Yanina Latorre en El Observador, la hija de Juan Carlos Calabró dejó en evidencia su vínculo con su colega. “Esa mujer, Dios mío, es un peligro. ¡Me hace transpirar, me dice cosas! Me acusa, me señala con el dedo… Nos divertimos”, comentó sobre la charla con la angelita.

Al ser consultada sobre si estaba en condiciones que confirmar el noviazgo con Rolando Barbano, Marina respondió con humor: “Qué sé yo, tengo exclusividad con Yanina Latorre para dar definiciones”.

“Estoy contenta, estoy muy bien… Ella me tira de la lengua, no sé qué le pasa, pero estoy muy bien”, agregó la periodista, refiriéndose a su presente sentimental, pero sin mencionar al columnista de policiales.

Marina Calabró blanqueó su romance con Rolando Barbano: los detalles

En LAM (América TV), Yanina Latorre contó este martes cómo hizo para que Marina Calabró blanquee al aire su romance con Rolando Barbano.

Resulta que en el pase radial entre el programa de Yanina y Calabró, la rubia le hizo pisar el palito para que la periodista confirmara su vínculo con Barbano.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista relató: “Fue en medio de una mis anécdotas. Le dijo que mi sueño era tener un chofer. Yo me imaginé, con lo vaga que es, que ella también debe querer tener un chofer, y me dijo ‘no, a mí me da miedo que otro maneje. Me mareo’”.

Y continuó: “Le digo ‘no te gusta que te lleven en auto, y si te llevan en moto, ¿qué pasa?’ Y los ojitos… le brillaron”.

“Me dijo ‘aunque vos no lo puedas creer, nunca me subí a una moto’. Entonces le pregunté si Barbano tiene auto y me dijo que sí. Le pregunté ‘¿sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?’ y me contestó ‘para eso soy moderna’”, sumó.

“Yo siempre le digo que es muy puti… y ella miró sola al monitor y dijo ‘¡Rolando, no me mandes más mensajes! Las quejas son con Yanina’. Le dije ‘¡ay, te blanqueaste!’. Después me mostró los mensajes”, cerró Yanina.

