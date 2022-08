La situación económica también los afecta a los vendedores ambulantes de la provincia

Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados Jujuy, hicieron conocer cual es la realidad actual por la que están pasando, al igual que gran parte de los argentinos que están perdiendo el poder adquisitivo por la inflación del país

La presidente de AFAAJ Gladys Sambrano comentó, “después de la pandemia muchos quedamos mal económicamente tuvieron que vender sus cosas para poder sobrevivir durante la pandemia y después nos agarró el tema de la economía todo sube y no alcanza”.

Resaltó a la vez, “ahora hay mayor cantidad de vendedores ambulantes que recorren las calles con sus carritos son más de los que había antes, al igual también que las ferias sociales aparte de las de Alto Comedero y la Medalla Milagrosa donde se ve mucha cantidad de feriantes y manteros que van a vender sándwiches, maicenas, ropa usada, o lo que sobra en casa, todo para sobrevivir y palear está situación económica que estamos atravesando”.

Por otra parte, mencionó, “la gente me dice, estoy acá porque no me alcanza y no tengo para pagar la luz, no hay fuente de trabajo, por eso la gente sale a vender no solo el que no tiene sino también quien es una maestra, inspectora de tránsito, mujeres de policías, todos salen a vender porque si a ellos no les alcanza como hacemos notros que no tenemos trabajo formal”.

A su vez agregó, “la Municipalidad para autorizarte así vender en la vereda te cobra el canon muy caro o por ahí no te dan los permisos, hay mucha gente antigua con 20 o 30 años que venden y no les quieren dar los permisos”.

Para finalizar expresó, “a los puesteros que estaban en la vieja terminal los habían reubicados en el Bigmall e iniciaron cobrándole el mínimo y luego cada vez más le subieron los alquileres lo que se les imposibilito el pagar el alquiler, entonces decidieron salir a la calle y más ahora que estamos muy mal económicamente y no alcanza para nada, además el vendedor ambulante vende para comer”.