«La sequía de la IA»: En 2030 consumirá tanta agua como 1.300 millones de personas

La expansión de la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, pero su crecimiento digital oculta una severa huella material.

Un exhaustivo informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) ha encendido las alarmas globales al desvelar las implicaciones hídricas, energéticas y territoriales de sostener este ecosistema tecnológico.

Según el estudio, para el año 2030, el consumo de agua requerido por los centros de datos dedicados a la IA equivaldrá a las necesidades de suministro de 1.300 millones de personas (unos 1,2 a 2,4 mil millones de metros cúbicos anuales), mientras que su demanda eléctrica mundial alcanzará entre 447 y 1.253 TWh, triplicando el consumo anual de casi 650 millones de ciudadanos.

Ante un impacto de tal magnitud, los consumidores buscan optimizar su propio entorno doméstico encontrando la compañía más barata para equilibrar los costes energéticos globales.

El coste oculto de las consultas diarias en los centros de datos

A diferencia de la percepción pública generalizada, el grueso del gasto energético de la IA no se produce durante la etapa de entrenamiento de los modelos, sino en su fase de inferencia diaria. El procesamiento continuo de solicitudes de los usuarios representa entre el 80% y el 90% del consumo total.

Plataformas como ChatGPT gestionan unos 2.500 millones de consultas al día, donde una sola interacción gasta hasta 200 veces más energía que un filtrado básico de correo electrónico. Esta realidad física empuja a los usuarios a recurrir a un comparador de luz para comprender mejor el encarecimiento de los recursos y la presión sobre las redes eléctricas comerciales.

Las consecuencias de esta infraestructura física ya generan fuertes tensiones localizadas en las redes de distribución:

En Irlanda, las instalaciones de datos consumieron el 21% de la electricidad medida en 2023, superando por primera vez el gasto de todos los hogares urbanos combinados (18%).

Al igual que el consumidor residencial revisa las condiciones de su tarifa PVPC ante las fluctuaciones del mercado, los planificadores urbanos afrontan ahora límites severos en la capacidad energética debido a la carga tecnológica.

La paradoja de la eficiencia y el sesgo de la descarbonización

El análisis de la ONU advierte sobre la complejidad de evaluar el impacto ambiental bajo una única métrica. Sustituir el carbón por bioenergía puede reducir la huella de carbono un 72%, pero multiplica por 30 la huella hídrica y por 100 el impacto territorial debido a los extensos cultivos energéticos necesarios.

Además, opera la denominada paradoja de Jevons: a medida que los sistemas se vuelven más eficientes, su uso se multiplica exponencialmente, anulando los ahorros individuales y obligando a un aumento constante en la potencia contratada a nivel de infraestructuras globales de red.

Esta demanda desmedida desmitifica la idea de que la transición hacia las energías renovables solucionará por sí sola el problema, dado que la masificación de los centros de datos sigue compitiendo directamente por la ocupación de terrenos y el agua dulce con las comunidades locales.

Un vacío legal que ignora los daños medioambientales

A pesar del severo diagnóstico, las regulaciones internacionales muestran un preocupante vacío de control ecológico. Un examen detallado de las normativas de más de 100 países revela que las leyes vigentes priorizan de manera absoluta la privacidad, el sesgo algorítmico o la ciberseguridad, dejando completamente de lado la degradación ambiental.

Aunque el Reglamento de IA de la Unión Europea (AI Act) es pionero en el mundo, introduce únicamente obligaciones menores de transparencia informativa sobre consumo energético y recursos para los modelos de propósito general, pero su cumplimiento carece de un marco punitivo o vinculante de forma directa frente al daño sistémico del entorno.

Mientras el marco regulatorio madura, el tejido industrial y residencial sigue expuesto al encarecimiento y la escasez de recursos esenciales. Ante este panorama, la optimización mediante la elección de una tarifa competitiva de luz y gas se consolida como una estrategia necesaria para mitigar el impacto económico de una transición digital que consume recursos biológicos a un ritmo sin precedentes.

Fuente: papernest.es