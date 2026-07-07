La Selección argentina se enfrenta con Egipto, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán dejar atrás la pobre imagen que dejaron tras ganarle a Cabo Verde en octavos de final.

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Egipto, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el francés Francois Letexier.

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de ganarle con muchísimo sufrimiento por 3-2 a Cabo Verde, en un enfrentamiento que se definió recién en el tiempo extra y donde se pueden rescatar muy pocos puntos altos.

En dicho cruce, quedó muy expuesta la desconfianza de los lateerales derechos, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, la falta de conexión de los mediocampistas y la falta de delanteros que acompañen a Lionel Messi, ya que Thiago Almada tuvo poca relevancia en el desarrollo del juego y sigue sin convencer, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son una sombra de lo que suelen ser en sus clubes.

De esta manera, Scaloni realizaría algunos cambios para intentar que la «Scaloneta» vuelva a fluir como sabe hacerlo. En el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico podría ir en lugar de Facundo Medina, mientras que en la mitad de la cancha se plantea una interesante alternativa, ya que podría darse el ingreso de Leandro Paredes que aporta mucho orden en la salida y mayor posesión de la pelota o el de Nicolás González, que podría ser clave para desequilibrar en los últimos metros. Además, todavía no está confirmado si el nueve será Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Egipto, por su parte, sufrió muchísimo para meterse en los octavos de final debido a que en su última presentación le ganó recién por penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La principal carta ofensiva para los dirigidos por Hossam Hassan es el delantero Mohamed Salah, que fue uno de los mejores jugadores durante la última década.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Octavos de final

Argentina – Egipto

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Árbitro: Francois Letexier

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Agencia NA