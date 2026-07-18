La Selección argentina entrena bajo la lluvia, mientras que España cancela la práctica

Por /

La Selección argentina lleva a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026, mientras que España canceló la práctica por una fuerte tormenta eléctrica.

Lionel Scaloni ultima detalles de cara a la gran final

Este entrenamiento le sirve al director técnico Lionel Scaloni para ultimar detalles de cara al partido de este domingo, que está programado para las 16 (hora de Argentina) y que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey.

La gran incógnita en el 11 inicial está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, mientras que el cuarto hombre se definirá entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.

La otra duda está en el lateral derecho de la defensa, debido a que si bien Nahuel Molina tiene todos los números para ser titular, no hay que descartar una sorpresa y la posibilidad de que finalmente sea reemplazado por Gonzalo Montiel.

La Selección argentina se metió en esta instancia luego de sus triunfos ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, mientras que en las instancias de eliminación directas derrotó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

España, por su parte, debutó con un insólito empate sin goles frente a Cabo Verde, aunque después le ganó a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, y a Austria, Portugal, Bélgica y Francia en las rondas de eliminación directa.

El de este domingo será el segundo enfrentamiento entre Argentina y España en Mundiales. El único antecedente data de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde la «Albiceleste» se quedó con el triunfo por 2-1.

Agencia NA

Scroll al inicio