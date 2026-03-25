La Selección argentina completó su segundo entrenamiento en el predio de Ezeiza

El equipo de Lionel Scaloni se pone a punto para el amistoso del viernes ante Mauritania.

La Selección argentina entrenó este miércoles en el predio de Ezeiza con vistas al amistoso internacional que disputará el viernes ante su par de Mauritania.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni completó su segundo día de entrenamientos para lo que serán los dos amistosos en el estadio La Bombonera, el viernes ante su par de Mauritania y el martes ante Zambia.

Tras una breve sesión de video analísis, los jugadores empezaron el entrenamiento cerca de las 17 horas, con ejercicios en el gimnasio durante veinte minutos para finalizar, luego, la entrada en calor en campo de juego.

Luego de este acondicionamiento previo, el cuerpo técnico decidió que los defensores lleven a cabo movimientos típicos de la posición asistidos por Roberto Ayala y Walter Samuel, mientras que el resto ensayó definición. Como última actividad del día, el cuerpo técnico dividió el grupo en cuatro para hacer fútbol reducido en un formato de torneo.

Este jueves, esta programado que el seleccionador Lionel Scaloni de una conferencia de prensa a las 16 horas. Dos horas después de esta actividad, los jugadores tendrán la última sesión de entrenamiento previo a lo que será el partido del viernes ante su par de Mauritania, en el estadio La Bombonera desde las 20.15 horas.

Para este encuentro ante los africanos y con un entrenamiento por delante, el entrenador planearía utilizar un equipo con los habituales titulares, el capitán Lionel Messi entre ellos.

Las únicas dudas que tendría Scaloni para el partido ante Mauritania son las presencias del defensor Nicolás Otamendi y el mediocampista Rodrigo de Paul. Ambos podrían arrancar como suplentes el viernes y sus reemplazantes serían Marcos Senesi y Leandro Paredes, respectivamente.

Así, el equipo que podría jugar ante Mauritania sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lionel Messi.

#AgenciaNA