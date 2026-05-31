La selección argentina aterrizó en Estados Unidos para afrontar la preparación final antes del Mundial 2026

Gran parte de los convocados por Lionel Scaloni junto al cuerpo técnico ya se encuentran en la ciudad de Kansas para disputar la Copa del Mundo.

Gran parte de la delegación de la selección argentina arribó a Kansas para completar en Estados Unidos la preparación para el Mundial, con el debut frente a Argelia previsto para el 16 de junio y con una delegación que todavía sumará en ese país a Lionel Messi y a otros futbolistas que llegarán desde sus clubes. 18 de los 26 convocados, además del cuerpo técnico y los utileros, llegaron a Norteamérica el 31 de mayo.

Luego de salir desde el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza durante la madrugada rumbo a la ciudad elegida por la Asociación del Fútbol Argentino para la concentración durante toda su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica, el avión conformado por gran parte de la delegación albiceleste tocó el suelo del país norteamericano a las 13:19 (hora argentina). Cerca de las 13:40, tras pasar por migraciones, la comisión se subió al micro para ir al hotel de la Selección.

En ese primer grupo viajaron el cuerpo técnico encabezado por Scaloni, el personal administrativo, médico y de utilería y 18 futbolistas: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

El mediocampista viajó pese a haber sufrido un desgarro en el último partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores y tendrá un par de semanas de recuperación. A la vez, la evolución física de Montiel será seguida de cerca durante esta etapa previa.

Lionel Messi será uno de los futbolistas que se sumarán directamente en Estados Unidos. También llegarán allí su compañero en Inter Miami Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina y Lautaro Martínez. Lisandro Martínez y Emiliano Martínez subieron un posteo de su viaje juntos para integrarse a la delegación. El Dibu mostró cómo es el vendaje que tiene en su mano derecha por la fractura de su dedo.

A la lista de 26 convocados para el Mundial se agregaron jugadores citados para entrenarse con el plantel y participar en los dos amistosos previos al debut. Ellos son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Simón Escobar, de Vélez Sarsfield. También viajaron Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo SV de la Bundesliga alemana, y Agustín Giay, ex San Lorenzo y hoy en Palmeiras. Ambos estarán bajo observación en un contexto en el que el cuerpo técnico sigue la evolución de la lesión de Montiel.

La hoja de ruta ya está definida: Argentina se alojará en el Hotel Origin durante toda su estadía en suelo estadounidense. El otro centro de la preparación será el predio de Sporting Kansas City, ubicado a 21 minutos del hotel.

A comienzos de año, un equipo encabezado por el preparador físico Luis Martín junto con personal administrativo y médico inspeccionó las instalaciones. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde la AFA.

En los últimos días se realizó un trabajo específico en el hotel de concentración: se montó un nuevo gimnasio y una carpa que será utilizada por los jugadores para encontrarse con sus familias durante la estadía. El centro de entrenamiento elegido es el Compass Minerals National Performance Center. Ese predio fue evaluado como uno de los más completos del país. Cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia con piletas de recuperación y un gimnasio con máquinas Keiser y plataformas de fuerza.

Tras el arribo, la jornada inicial estará destinada a la adaptación al nuevo lugar y a la llegada de los futbolistas que se incorporarán en Estados Unidos. El lunes 1 de junio comenzará la preparación oficial para la Copa del Mundo. Antes del estreno, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos amistosos en territorio estadounidense: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, con capacidad para más de 102 mil espectadores tras su ampliación, y el martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn.

El miércoles 10 de junio, el plantel y la delegación volverán a la concentración para enfocarse en el primer partido del Grupo J. Ese encuentro ante Argelia está programado para el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, la casa de los Chiefs de la NFL, a las 22.

La segunda presentación será seis días después, el lunes 22 a las 14, ante Austria en el Dallas Stadium. En ese mismo escenario, Argentina cerrará su participación en el grupo contra Jordania el sábado 27 desde las 23, siempre en horario argentino.

(Infobae)