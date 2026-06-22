La Rioja suspende clases este lunes a la tarde por el partido Argentina-Austria

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14:00 y las 18:00 del lunes.

El Ministerio de Educación de La Rioja ha decidido suspender las clases este lunes en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial, debido al encuentro que tendrá lugar entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026.

En un comunicado, se informó que las actividades escolares se suspenderán en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.

Esta medida afecta a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y estará vigente entre las 14 y las 18. Se especificó que la suspensión se aplicará únicamente cuando los encuentros de la Selección coincidan con el horario escolar.

Las autoridades de La Rioja ya habían implementado un «asueto para la Administración Pública Provincial» el miércoles pasado, en relación al partido que el seleccionado argentino jugó y ganó ante Argelia en su debut en el campeonato mundial.

«La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada», manifestó el Gobierno de La Rioja en sus redes sociales, lo que se complementará en el horario vespertino para que la población pueda disfrutar del partido Argentina-Austria.

(Cadena3)