La respuesta de Carlos Tevez a las declaraciones de Florencia Peña

Tras la crítica de la actriz, el futbolista eligió el silencio y posteó imágenes de su viaje familiar.

Florencia Peña acudió como invitada al programa de streaming de Flavio Azzaro y sorprendió al criticar a Carlos Tévez. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de donde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”.

“Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de… pero eso es una cuestión personal, eh. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”, continuó la actriz.

Ante el fuerte análisis de la actriz, el futbolista optó por no opinar sobre ello y en respuesta a la actriz, posteó las imágenes de sus exclusivas vacaciones en Vail, Colorado.

(NA)