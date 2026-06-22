La Renga confirma presentación en Jujuy para agosto

La Renga vuelve a poner una fecha grande en el calendario rockero: el sábado 15 de agosto de 2026 tocará en la Ciudad Cultural de Jujuy, con venta oficial de entradas y puntos físicos en varias provincias.

El anuncio mantiene a la banda en movimiento después de un año con agenda intensa y refuerza su vínculo con el público del interior. Para los seguidores del norte, la cita aparece como una oportunidad concreta de ver a Chizzo, Tete, Tanque y Manu lejos del circuito porteño.

El show está programado para el sábado 15 de agosto, a las 20, en la Ciudad Cultural de Jujuy. Las entradas se venden por Arte Infernal y también en locales habilitados de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario, Don Torcuato y la Ciudad de Buenos Aires.

La información difundida por la banda remarca el carácter oficial de la venta y ordena el acceso para un recital que puede movilizar público de toda la región.