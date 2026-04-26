La red de Intendentes por el Cambio Climático convoco a la 8va asamblea de intendentes en Tucumán

Por lo que intendentes de todo el país se reunieron en San Miguel de Tucumán.

La VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) cerró este sábado luego de tres jornadas consecutivas de trabajo, intercambio y debate que tuvieron como escenario a la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán

Con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo y la intendente anfitriona Dra. Rossana Chahla, los jefes comunales llegaran a la cuna de la Independencia con una clara agenda vinculada a la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

De Jujuy llegaron a dicha asamblea el intendente de Monterrico Dr. Pablo Luciano Moreira y el intendente de Libertador General San Martín Oscar Jayat y el ministro de Medio Ambiente Ing. Leandro Álvarez.

En la oportunidad el jefe comunal de Monterrico Luciano Moreira se unió oficialmente a La Red Argentina de Municipios por el Cambio (RAMCC) firmando el Convenio de Adhesión pertinente por lo que Monterrico tendrá participación activa en las futuras asambleas nacionales.

Se sabe que en el caso de la ciudad tabacalera, Moreira viene de cerrar el basural a cielo abierto del río Las Pavas, además de implementar una Secretaria de Medio Ambiente desde el primer día de su gestión y múltiples acciones que lo destacaron entre los municipios de la provincia de Jujuy, lo que le valió recibir la invitación e incorporación a esta importante Red.

La presencia jujeña en ésta importante Red Argentina de Municipios se fortalece con la incorporación de Monterrico siendo un ciudad clave para el pulmón verde hacia donde van todos los municipios que creen que el crecimiento futuro de sus ciudades debe ser sustentable buscado un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente.