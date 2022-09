La reacción de Zelensky al discurso de Putin sobre la anexión de territorios: Ucrania pedirá formalmente su “adhesión acelerada a la OTAN”

El presidente anunció la decisión minutos después de que Rusia formalizó la anexión de cuatro regiones ucranianas.

El presidente Volodimir Zelensky anunció este viernes que Ucrania iba a firmar una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN, unos minutos después de que Rusia formalizara la anexión de cuatro regiones ucranianas.

”Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN”, dijo Zelenski en un video difundido en las redes sociales.

En su opinión, Ucrania ya ha demostrado que es plenamente compatible con los estándares que establece la OTAN para su ampliación, después de meses de colaboración mutua. “Ya somos aliados de facto”, indicó. “De facto, ya hemos demostrado la compatibilidad con las normas de la Alianza”.

El mandatario ucraniano realizó el anuncio poco después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, firmase los tratados de anexión de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia, las cuatro regiones ocupadas militarmente en el este de Ucrania.

El presidente ucraniano también aseguró que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, poco después de que el mandatario ruso pidiese a Ucrania cesar las hostilidades.

”Ucrania no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente de la Federación de Rusia. Negociaremos con el nuevo presidente”, dijo Zelensky.

Zelensky response: He says Ukraine is de facto part of NATO alliance. “Today, Ukraine is applying to make it de jure… We are taking our decisive step by signing Ukraine's application for accelerated accession to NATO.” pic.twitter.com/8Bb8G8xnaF

