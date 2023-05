La reacción de Luis Ventura luego de saber que Jorge Rial estuvo al borde de la muerte

Fueron grandes amigos, pero Rial le soltó la mano en su momento más delicado para salvar su propio pellejo. Pese a eso, hay sentimientos que siguen latentes.

La salud de Jorge Rial generó repercusiones en el ambiente artístico. Corrió riesgo de vida (tuvieron que reanimarlo) y el minuto a minuto estuvo latente. Sus hijas Morena y Rocío fueron las que estuvieron informando a través de redes sociales y periodistas amigos.

En las últimas horas, se sumó a las opiniones Luis Ventura, quien supo ser su amigo y mano derecha durante muchos años. Él, que sigue en contacto con las hijas de Jorge, admitió que está pendiente de su salud. Pero, además, se refirió al mayor temor de Rial vinculado a todo esto que le está pasando.

“Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá. Su papá murió de un cáncer arrasador y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación”, contó el periodista en A la Barbarossa. “En la época en que yo lo conocí Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud, con él mismo”, agregó.

Sobre ese punto, agregó: “Él incluso muchas veces se fue a laburar sin poder hacerlo. El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralicé. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un masazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi”.

Sobre las sensaciones que le produjo es, comentó: “Cuando corté me quedó una sensación de angustia en el pecho. Yo no llamé a nadie, porque ese fue el mensaje de Morena. Después no volví a hablar con ella, porque yo los nuevos números de teléfono de ellas no los tengo, me tiene que llamar. Por eso en la comunicación ahora no hay términos medios. Si me llaman es para darme una gran noticia o una mala”.

