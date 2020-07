La reacción de Fabián Cubero al ver a Mica Viciconte llorando por los conflictos con Nicole: “Me agarra impotencia”

El exfutbolista no ocultó su malestar luego de que su ex apuntara contra su novia, a quien acusó de tratar mal a sus hijas.

A tres años y medio de separarse, Nicole Neumann y Fabián Cubero transitan por un nuevo conflicto personal y judicial, luego de que el exfutbolista demandara penalmente a su exmujer por no darle a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, el día que tenían pautado.

En ese duro marco, la modelo le mandó un fuerte mensaje a Karina Iavícoli en el que no solo habló de la interna con Cubero, sino que apuntó contra Mica Viciconte, dejando entrever que “maltrataba” a sus hijas.

“VERLA A MICA ASÍ ME ENTRISTECE MUCHO, ME AGARRA IMPOTENCIA… YA SABEMOS CÓMO ES EL TRATO DE MICA (CON LAS NENAS). LOS DOS VENIMOS DE FAMILIAS MUY AMOROSAS”.

Afectada la delicada acusación de Neumann, Mica rompió en llanto en El show del problema: “A raíz de ese audio, ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora… Cuando se meten conmigo. pasan una línea y me afecta. Yo soy una persona y hay cosas que me hacen mal”, dijo la panelista, sin contener las lágrimas.

Al ver a su novia llorando, tras un nuevo conflicto con Nicole Neumann, Fabián Cubero reaccionó con malestar: “Verla así me entristece mucho, me agarra impotencia. Una cosa es lo que dicen las nenas y otra los grandes. Si vos ponés una medida cautelar para no exponer a las nenas, no podés mandar ese tipo de audio. ‘Las nenas me dijeron, las nenas me dijeron’. Las estás exponiendo permanentemente. Ahí es donde uno se indigna, más con estos dichos que son erróneos. Ya sabemos cómo es el trato de Mica. Los dos venimos de familias muy amorosas”.

(Ciudad Magazine)