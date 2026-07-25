La próxima semana, el quirófano móvil de Zoonosis recorrerá distintos barrios de la Capital

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma semanal del quirófano externo, que brindará el servicio de castración de perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.

El operativo tiene como objetivo acercar el servicio a los vecinos de diferentes barrios, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y contribuyendo al control de la población animal.

El cronograma previsto para la próxima semana es el siguiente:

Lunes 27 – 14:00 horas

Barrio 13 de Julio

Polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio.

– 14:00 horas Barrio 13 de Julio Polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio. Martes 28 – 8:00 horas

Delegación Municipal de Reyes.

– 8:00 horas Delegación Municipal de Reyes. Miércoles 29 – 8:00 horas

CIC Che Guevara

Barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1.

– 8:00 horas CIC Che Guevara Barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1. Jueves 30 – 8:00 horas

Delegación Municipal de Reyes.

– 8:00 horas Delegación Municipal de Reyes. Viernes 31 – 14:00 horas

Barrio 13 de Julio

Polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron la importancia de la castración como una medida fundamental para prevenir la reproducción no deseada, mejorar la calidad de vida de los animales y fomentar una convivencia responsable entre las mascotas y la comunidad.