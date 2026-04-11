La provincia que tendrá su primer supermercado 24 horas: Cómo funcionará

Una cadena nacional implementará un sistema inédito para que los clientes puedan realizar sus compras en cualquier momento del día.

La provincia de San Juan se encamina a vivir una transformación histórica en su dinámica comercial y de consumo. A partir de este viernes 10 de abril, una de las cadenas de supermercados más importantes con presencia en el distrito puso en marcha un esquema de atención ininterrumpida, convirtiéndose en el primer establecimiento del rubro en ofrecer sus servicios durante las 24 horas del día. Esta apuesta, que se presenta inicialmente como una prueba piloto, busca adaptarse a las nuevas exigencias de una sociedad que demanda mayor flexibilidad en sus tiempos.

La iniciativa, impulsada por la firma Carrefour en su sucursal de la Capital sanjuanina, representa un hito para el comercio local, tradicionalmente marcado por horarios más acotados. Con este cambio, la empresa busca no solo captar la atención de aquellos que trabajan en turnos nocturnos, como personal de salud, seguridad o transporte, sino también ofrecer una solución práctica a quienes prefieren o necesitan realizar sus compras en horarios de menor congestión vehicular y peatonal.

Este giro estratégico se produce en un momento clave de expansión para la compañía en Argentina, tras ratificar su permanencia y crecimiento en el país. El desembarco de la modalidad 24 horas en San Juan es visto con gran expectativa tanto por el sector empresarial como por los consumidores, quienes ahora tendrán la posibilidad de acceder a productos básicos y de primera necesidad sin la presión del reloj, en un entorno que promete mantener los estándares de calidad habituales.

Cómo funcionará el servicio nocturno y qué se podrá comprar

El nuevo esquema operativo garantiza que los clientes tengan acceso a la gran mayoría de las góndolas durante toda la madrugada. El foco principal estará puesto en los rubros de almacén, productos frescos, limpieza y artículos de perfumería. De esta manera, se busca asegurar que cualquier urgencia o necesidad puntual pueda ser resuelta en cualquier momento de la noche.

Sin embargo, habrá algunas excepciones importantes a tener en cuenta por los consumidores que se acerquen al local en la franja nocturna:

Venta de alcohol: Cumpliendo con la normativa vigente en la provincia y el país, la comercialización de bebidas alcohólicas estará terminantemente prohibida durante el horario de madrugada.

Comidas elaboradas: Como parte del atractivo para los trabajadores nocturnos, se potenciará la oferta de alimentos de consumo inmediato, como pizzas y otros platos listos para comer.

Personal de caja: La atención se mantendrá con personal activo para garantizar la fluidez en el cobro y la seguridad dentro del predio.

El impacto en los empleados y la postura del gremio

Como era de esperarse, una decisión de esta magnitud generó repercusiones inmediatas en el ámbito sindical. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan manifestaron su intención de seguir de cerca la implementación de esta prueba piloto para garantizar que se respeten todos los derechos laborales de los trabajadores afectados al nuevo régimen.