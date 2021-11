La provincia de Jujuy pagaría antes del 20 de diciembre el SAC a estatales

Así lo confirmó el ministro Carlos Sadir ante la consulta de la presa esta mañana en la Legislatura, también se refirió sobre cuando se pagará el bono de fin de año.

El ministro de Economía de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir comentó sobre el pago a trabajadores estatales, “la idea es concentrar el pago entre esos días, ya lo habíamos anunciado luego del pago del mes noviembre y antes del 20 de diciembre vamos a liquidar el sueldo anual complementario del aguinaldo de esta segunda cuota y también yo lo avisamos entre Navidad y Año Nuevo el pago del bono”.

Con respecto al presupuesto 2022 expresó, “ya está todo preparado y elaborado y ahora estamos esperando que llegue el gobernador de su gira, vamos a hacer algunas consultas con él, pero si bien ya lo venimos hablando, pero es para redondear y poder enviarlo a la Legislatura”.

En cuanto al incremento que tendrá el mismo señaló, “tiene una pauta general, qué tiene que ver con la pauta macroeconómica que dicta la Nación y que está en el orden del 33%, pero eso es relativo, son pautas que ha dado el gobierno nacional en algún momento, pero como todas las cosas y ante semejante proceso inflacionario que estamos viviendo está sujeta a revisión, así que no podemos decir que esos sean los valores definitivos y recién lo vamos a cerrar la semana que viene”.

Al explayarse sobre esto Sadir agregó, “lo que tomamos son las pautas macroeconómica que dicta el gobierno nacional y una vez que lo tengamos la semana que viene vamos a enviarlo directamente, la incidencia que refiere Nación son los recursos principalmente, diríamos que es entre el 75% aproximadamente y unos número más, son recursos nacionales, los otros son recursos provinciales y también el esquema de obra pero no está definido todavía en la Nación, porque hay algunas obras que se financia directamente del gobierno nacional y esta que no esté totalmente aprobado y definido no se va a saber a ciencia cierta, pero obviamente insistimos que la Nación nos apoye con algunas obras, como son planes de viviendas u obras importante como rutas, obras de saneamiento de agua potable o de cloacas que todavía no está definido y no lo sabemos”.

En cuanto al bono de fin de año mencionó, “nosotros establecimos el valor del bono en función de las posibilidades financieras que tiene la provincia y sobre todo priorizamos el cumplimiento estricto del pago de sueldo en tiempo y forma, además también de acuerdo a las cuestiones que discutimos en la paritarias con los empleados. En realidad, es fácil decirlo, pero hay que analizar bien la situación financiera que nos permite sin poner en riesgo a futuro el pago de los sueldos, no nos olvidemos que no solamente hay que pagar los sueldos sino que también ay que pagar el aguinaldo y obviamente eso queremos asegurarnos y saber que los empleados públicos van a seguir cobrando en tiempo y forma, no había posibilidad de un bono de 20.000 pesos, nosotros analizamos los numero y eso es lo más que se puede hacer”.

Por otra parte referido a la re apertura de las paritarias añadió, “no nosotros habíamos hablado creo que por cuestión de paritarias hay algunas cuestiones puntales, porque hay gremios que plantean algunas cosas puntales como en el caso de APUAP que estamos analizando, en otros sectores se ha realizado aumentos de las plantas, en otros la recategorización, entonces estamos trabajando en eso con algunos gremios en particular, con otros se han hecho blanqueo de algunos conceptos y venimos trabajando en blanquear algunos conceptos que son específicos en algunos gremios, en ese sentido seguimos trabajando, no se terminó porque los gremios tienen cada uno una cuestión diferente que no se corta y los venimos haciendo todo el año como el pase a planta la recategorización, así que eso es una cuestión de todo el año, no es que esté cerrado nada”.