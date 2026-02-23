La presidenta de México pidió calma tras la muerte del líder del Cártel Jalisco

Claudia Sheinbaum destacó que la situación está bajo control y que la comunicación con los estados es constante.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado a la calma tras un operativo militar que provocó bloqueos y reacciones en diversas zonas del país. Este operativo tuvo lugar en un clima de tensión luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien falleció en un enfrentamiento con fuerzas militares.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional. Este operativo generó bloqueos y otras reacciones en el territorio nacional. La mandataria subrayó la existencia de una coordinación absoluta con los gobiernos estatales y enfatizó la importancia de mantenerse informados y en calma.

En su mensaje, la presidenta aseguró que la comunicación oficial se mantenía de manera constante, indicando que «las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente». Este enfoque buscó centralizar la información sobre los hechos y evitar la circulación de versiones no confirmadas. También afirmó que «en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad».

Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a las fuerzas federales, destacando el trabajo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. Concluyó su mensaje reafirmando la línea de su administración en materia de seguridad, señalando que «trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México».

Este pronunciamiento se difundió horas después de hacerse públicos los efectos del operativo, en un contexto donde el gobierno federal buscaba reforzar su estrategia de seguridad y transmitir un mensaje de control institucional ante episodios vinculados al crimen organizado. Tras la muerte de «El Mencho», se reportaron reacciones violentas en varias ciudades, incluyendo un auto carbonizado en una avenida de Guadalajara.

