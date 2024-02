La polémica frase de Néstor Gorosito tras la agresión en Tigre – Chacarita: Acusó a Brandán de “cabecear” la botella a propósito

El técnico del Matador cuestionó el accionar del volante del Funebrero y apuntó contra el presidente del conjunto de San Martín: “Es un pavo”.

Néstor Gorosito, técnico de Tigre, tuvo polémicas declaraciones luego de la suspensión del partido frente a Chacarita por la Copa Argentina, debido a que un hincha arrojó una botella al campo de juego que impactó en la cabeza de Fernando Brandán, al remarcar que “no hay que tirar una cosa así pero tampoco hay que cabecearla”.

“Está mal. Cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojarla”, expresó Pipo tras lo sucedido a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el “Matador” ganaba 1 a 0.

“Vi el video. No hay que tirar una cosa así pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros sería exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, adversarios y no enemigos. Pero mirá el video. No corresponde que tiren una cosa así”, insistió Gorosito.

Su cruce con el presidente Funebrero

“Pipo” apuntó contra el presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, luego de que afirmara: “No quiso cambiar de banco a pesar que el nuestro daba a la hinchada de Tigre”.

“El presidente de Chacarita es un pavo. Es mentira que yo no quería cambiar el banco de suplentes. Yo no tenía idea de a dónde nos cambiábamos y no tenía idea del banco que nos tocaba. Hay una parte que organiza. No voy a decir que no, no soy presidente. Tengo entendido que también había periodistas que decían lo mismo. Que no hablen pavadas. Que hablen de fútbol, que el equipo no jugó bien, lo que quieran, pero no digan pavadas”, respondió el técnico.

En esa línea, agregó: “Los jugadores que no estaban en el banco se sentaron ahí porque la salida de nuestro vestuario estaba a cinco metros. Es totalmente lógico que vayan ahí. Pero no que nosotros sabíamos, es hablar cosas que no son”.

