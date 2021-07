La palabra del hermano de Chano Charpentier, Bambi: “Si no pueden sentir empatía por nuestro sufrimiento, llámense a silencio, por favor”

El músico está internado en terapia intensiva luego de haber recibido un disparo en un confuso episodio policial.

Gonzalo Bambi Moreno Charpentier utilizó sus redes sociales para expresarse en medio del escándalo en el que quedó involucrado su hermano Chano, quien se encuentra internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi luego de haber recibido un disparo por parte de un efectivo de la Policía Bonaerense al que intentó atacar con un cuchillo.

“Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia”, fue el primer mensaje que escribió Bambi, quien también es músico, integró Tan Biónica -banda que lideró Chano- y luego se lanzó como solista. Lo hizo junto a dos emojis: el de unas manos en forma de plegaria y un corazón rojo. “Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes”, sugirió el cantante y agregó: “O tan sólo llámense a silencio por favor”.

El músico compartió el mensaje tanto en su cuenta de Instagram como en su Twitter, en donde, además, recibió comentarios de apoyo para él y su familia. “Un abrazo grande, Bambi. Para adelante”, escribió el cantante Iván Noble, entre otros.

El ex líder de Tan Biónica fue operado de urgencia el lunes por la mañana en el centro médico porteño luego de haber recibido un disparo en el abdomen. Según precisaron, le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. En tanto, su familia emitió un comunicado oficial en el cual además del parte médico, indicó que “el incidente ocurrió en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo”.

Sin embargo, Marina, la madre de Chano, desmintió la versión policial: denunció que a su hijo le dispararon sin que él haya tenido alguna reacción previa contra ella -como se dijo en una primera instancia-, o contra los efectivos policiales. “No tuvo ningún brote psicótico, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz”, aseguró la mujer y agregó que “en ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie”.

“Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos”, indicó la madre del músico a través de mensajes de texto que le envió a la periodista Sandra Borghi.

Por otro lado, se conoció la grabación de un llamado al 911 que realizó el músico el viernes pasado en el cual buscaba denunciar a su madre. “Está mal de la cabeza”, sostuvo Chano en diálogo con la operadora que lo atendió.

“Está con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal. Tengo miedo, entren a mi casa como sea”, agregó el músico.

Hasta la aparición de la grabación y de los mensajes que la madre de Chano, había trascendido la versión policial sobre los hechos que tuvieron lugar la madrugada del lunes. Allí, se precisaba que tres efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al country La Verdad, en Exaltación de la Cruz, alertados por un guardia del barrio privado. El cantante había agredido a su madre -Marina- en medio de un episodio de salud mental. Luego, tomó un cuchillo para cortar pan y uno de los efectivos disparó su arma reglamentaria.

El fiscal Juan Manuel Esperante comenzó un expediente para investigar el hecho, con el gabinete criminalístico de la Policía Federal que actuó en la escena. Tomar una muestra de la sangre de Chano para un peritaje toxicológico para determinar qué sustancias consumió se vuelve prácticamente imposible, dada su operación de urgencia con posibles transfusiones que haya recibido. Así, el fiscal indagará en su historia clínica. Chano no se encuentra detenido, su casa no fue allanada. Sin embargo, en una inspección, se hallaron “medicamentos y marihuana”, aseguró una fuente del expediente a Infobae. Se podrá estudiar, en comparación con su historia clínica, si una combinación de consumos disparó el episodio o si no tienen relación.

