La OTAN y 22 países buscan desbloquear el Estrecho de Ormuz para la navegación

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que un grupo de 22 países trabaja en medidas conjuntas para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este domingo que un conjunto de 22 países, en su mayoría miembros de la alianza atlántica, están evaluando la implementación de medidas conjuntas para permitir la circulación de buques por el Estrecho de Ormuz, que ha sido bloqueado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Desde el jueves, un grupo de 22 países, la mayoría de los cuales pertenecen a la OTAN, está colaborando para asegurar que el estrecho de Ormuz quede libre para la navegación lo antes posible», expresó Rutte, quien fue primer ministro de los Países Bajos, en declaraciones a medios de comunicación estadounidenses.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de la OTAN indicó que, además de los miembros de la alianza, también están involucrados en esta iniciativa Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuándo se podrían llevar a cabo acciones concretas en el estrecho.

Rutte añadió: «Es evidente que la campaña militar en Irán aún continúa, por lo que ahora estamos trabajando con estos países, así como con Estados Unidos para evaluar qué, cuándo y cómo podemos hacer para lograrlo».

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 22 de febrero, Teherán bloqueó el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro de petróleo y gas natural licuado al mercado mundial proveniente de los países del golfo Pérsico.

Ante la interrupción de la navegación en el estrecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado repetidamente a varios países afectados a enviar buques a la región para restablecer la circulación. Sin embargo, su llamado no ha recibido respaldo concreto entre sus aliados.

En este contexto, el mandatario estadounidense subrayó que la autoridad de la OTAN se ha visto gravemente afectada debido a su falta de disposición para ayudar a Estados Unidos a desbloquear esta crítica vía de tránsito de hidrocarburos.